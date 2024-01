Olivier Primeau veut créer un groupe spécialisé dans la fabrication de boissons, alcoolisées ou sans alcool, destinées à un public qui aime les produits naturels : son entreprise Prime Drink met la main sur Triani Canada.

« Nous, à la base, on détient des sources d’eau et des actifs, explique le président-directeur général de Prime Drink, Alexandre Côté. Avec l’équipe de marketing d’Olivier, on est capables de rejoindre un public cible intéressant. »

À l’automne 2022, Olivier Primeau mettait la main sur Dominion Water Reserves (DWR), une petite entreprise qui détient des permis de captage d’eau souterraine au Québec. Un investissement de 3 millions de dollars, mais qui lui permet de récolter un important volume d’eau. L’entreprise a depuis changé d’identité, pour Prime Drink. Elle possède des permis de captation d’eau pour 3,3 milliards de litres annuellement, a précisé Olivier Primeau, en entrevue avec La Presse, en début de soirée lundi.

Pour le moment, ce sont uniquement les activités de brassage de Triani qui intéressent Prime Drink, qui a révélé hier les détails de la transaction. « La Société fera l’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Triani Canada Inc. », précise le communiqué. Elle fera l’acquisition des actions de Triani pour 2 millions, ainsi que d’« un nombre déterminé d’actions ordinaires du capital de Prime », d’une valeur estimée à 17,5 millions. Une somme additionnelle de 18,5 millions, toujours en actions, pourrait aussi être versée moyennant l’atteinte de certains objectifs de rentabilité au cours des trois prochaines années.

Au total, les deux dirigeants de Triani Canada détiendront 49,7 % des actions et les actionnaires de Prime Drink, le reste.

Le groupe de Primeau annonce vouloir faire de l’intégration verticale. La clientèle cible est faite de gens à la recherche d’une « expérience », et « non seulement d’un produit », dans les créneaux biologiques et naturels.

L’entrepreneur connaît le domaine : Primeau travaille avec Labatt pour son prêt-à-boire Beach Day Every Day vendu à la SAQ et dans les épiceries. Il est aussi derrière la vodka du même nom.

Olivier Primeau affirme être davantage un spécialiste du commerce que de l’évènementiel, lui qui est fils d’épicier. « Je suis dans le retail depuis que je suis tout jeune », confie-t-il.

Prime Drink travaille sur ce dossier depuis plusieurs semaines, précise Alexandre Côté, qui explique que le but était de mettre la main sur une entreprise qui avait un fort potentiel de production pour créer un groupe de boissons. « On cherchait une taille assez importante pour faire un splash dans le marché, dit Alexandre Côté. Quand on a discuté avec Triani, il y a eu des atomes crochus au niveau de la vision commune. »

La transaction ne comprend pas les bâtiments, dont l’usine Triani de Terrebonne, mais la capacité de brassage. « C’est comme si on était devenus locataires de la bâtisse, dit Olivier Primeau. C’est comme acheter un fonds de commerce. »

La semaine dernière, l’entrepreneur a annoncé avoir vendu ses festivals Metro Metro et Fuego Fuego à evenko – la transaction daterait du mois dernier.

« Il y a un lien, confie Olivier Primeau. Ça n’est pas un lien monétaire, mais je savais que j’allais avoir plus de temps pour moi. »

Un nom qui sonne familier

La transaction annoncée lundi concerne Triani Canada et non le Groupe Triani.

Le nom Triani a résonné dans les médias en 2023. Cette entreprise a mis la main sur le groupe Glutenberg en 2022, ce qui incluait le distributeur Transbroue. Plusieurs ex-collaborateurs qui l’accusent de défaut de paiement ont déposé une poursuite contre Transbroue, l’été dernier. En décembre 2023, après plusieurs spéculations sur son avenir, l’entreprise déposait une intention d’entente avec ses créanciers, à qui elle doit plus de 8 millions de dollars.

En entrevue avec La Presse, le directeur général de Prime Drink n’a pas voulu commenter les déboires de la branche distribution de Triani, et notamment le cas très médiatisé de Transbroue.

Alexandre Côté a toutefois vanté les mérites du président du groupe Triani, Tristan Bourgeois-Cousineau, qui devient son nouveau partenaire. « On cherchait un opérateur de grande qualité pour opérer une usine, a-t-il indiqué. Il y en a très peu. Tristan est un excellent opérateur d’usine. »

Il n’est toutefois pas exclu que Prime Drink étende ses activités dans le domaine.

« Je ne vous dis pas qu’un jour on n’achètera pas une distribution, dit Alexandre Côté, mais pour l’instant, c’est une bouchée à la fois, une étape à la fois. »