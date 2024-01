Zone d’innovation en aéronautique Décollage attendu à Longueuil

Longueuil est fin prêt pour obtenir la désignation de zone d’innovation en aérospatiale que le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie tarde à confirmer. La mairesse Catherine Fournier a présenté vendredi les grandes lignes du plan directeur de cette zone qu’elle souhaite voir prendre forme dans l’arrondissement de Saint-Hubert et qui va devenir, selon elle, le plus important projet économique de l’histoire de la ville.