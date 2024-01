Réserve fédérale américaine La baisse des taux devra être « méthodique et prudente »

(Washington) La Réserve fédérale américaine (Fed) devra être « méthodique et prudente » lorsque le moment sera venu de baisser les taux, a souligné mardi un responsable de l’institution, qui s’est dit « de plus en plus convaincu » que la baisse actuelle de l’inflation est durable.