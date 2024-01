Premier câble sous-marin à fibre optique entre l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Océanie

(Santiago du Chili) Le gouvernement chilien et Google ont annoncé jeudi la construction du premier câble sous-marin à fibre optique entre l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Océanie, baptisé « Projet Humboldt », et qui permettra une plus grande connexion numérique entre ces régions.