La multinationale suédoise Northvolt n’attend plus que le permis de Saint-Basile-le-Grand pour entreprendre le déboisement et le nivellement de la partie de l’immense terrain.

(Saint-Basile-le-Grand) Les travaux de préparation du site qui doit accueillir la future méga-usine de cellules de batteries de Northvolt débuteront « au cours des prochains jours » à Saint-Basile-le-Grand, a indiqué mardi l’entreprise.

La multinationale suédoise n’attend plus que le permis de la municipalité pour entreprendre le déboisement et le nivellement de la partie du l’immense terrain où elle prévoit ériger ses bâtiments, après la délivrance, lundi, d’une première autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Les travaux, qui se dérouleront du lundi au vendredi entre 7 h et 21 h, consisteront en l’abattage de 8730 arbres vivants et 5365 arbres morts, dont le bois sera valorisé.

L’entreprise s’est aussi engagée à replanter 24 000 arbres, en grande majorité sur son terrain qui chevauche les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, au bord de la rivière Richelieu.

