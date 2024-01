Forum des affaires La solitude, un cadeau pour les entreprises dominantes

On parle beaucoup de concurrence depuis le retour à la vie normale, ou plutôt d’absence de concurrence dans certains secteurs. Monopole, concurrence oligopolistique et dominance sont des termes qui reviennent souvent pour décrire des industries comme les GAFAM, le pétrole, le secteur alimentaire ou l’aviation commerciale et la téléphonie au Canada.