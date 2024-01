« En plus de me sentir mieux, passer d’une alimentation riche en viande (manger de la viande presque deux fois par jour) à une alimentation riche en végétaux (manger de la viande une à trois fois par semaine) m’a permis d’économiser plus de 800 $ US (environ 1070 $ CAN) en l’espace de cinq mois », affirme l’autrice.

Comment j’ai économisé 800 $ US en mangeant plus de plantes

J’ai essayé de devenir végétarienne une fois quand j’étais au secondaire. Ma meilleure amie était végétarienne et j’étais curieuse. Je n’ai tenu que quatre jours. Ma chute : un sandwich au poulet Buffalo. Depuis cette tentative malheureuse, je n’ai jamais essayé de réduire ma consommation de viande. C’est tout simplement trop savoureux.

Alana Benson Associated Press

Mais en 2022, un membre de la famille s’est vu diagnostiquer une maladie potentiellement mortelle. En plus de prendre de nouveaux médicaments, il a adopté un régime strict à base d’aliments complets et de plantes dans l’espoir d’améliorer son état de santé. Si le régime alimentaire pouvait potentiellement aider en cas de maladie grave, je me suis dit qu’il pouvait peut-être m’aider à soigner mes problèmes de santé bien moins graves. Pourquoi ne pas essayer ?

Et ça a marché.

En plus de me sentir mieux, passer d’une alimentation riche en viande (manger de la viande presque deux fois par jour) à une alimentation riche en végétaux (manger de la viande une à trois fois par semaine) m’a permis d’économiser plus de 800 $ US (environ 1070 $ CAN) en l’espace de cinq mois.

Un régime économique

Au début, je n’étais pas très enthousiaste à l’idée de manger de la salade plutôt que du steak, mais j’ai adoré les économies que je faisais. Et il s’avère que mon cas n’est pas unique.

Une étude réalisée en 2021 par l’Université d’Oxford a révélé que les régimes végétaliens permettaient de réduire les coûts alimentaires d’un tiers.

Quand on y pense, c’est logique : le coût moyen d’une livre de bœuf haché était de 5,23 $ US (6,99 $ CAN) en octobre 2023. Si vous remplacez cette viande par des pois chiches, vous pouvez vous attendre à payer environ 1 $ pour une boîte de 433 g.

Toni Okamoto, fondatrice du blogue Plant-Based on a Budget à Sacramento, en Californie, affirme que nombre de ses clients dépensent 40 $ US à 50 $ US (53,50 $ CAN à 66,85 $ CAN) par semaine et par personne en produits d’épicerie lorsqu’ils suivent ses plans de repas à base de plantes.

PHOTO TIRÉE DU BLOGUE PLANT-BASED ON A BUDGET La fondatrice du blogue Plant-Based on a Budget, Toni Okamoto

Je vivais d’une paie à l’autre, avec un emploi qui m’amenait à vivre en dessous du seuil de pauvreté. En planifiant mes repas et en réfléchissant à mon alimentation à base de plantes, j’ai pu sortir de l’endettement et commencer à économiser de l’argent. Toni Okamoto, fondatrice du blogue Plant-Based on a Budget

Il a également été démontré que le fait de manger plus de végétaux pouvait améliorer la santé à long terme. La réduction des risques pour la santé pourrait se traduire par une diminution des visites chez le médecin, des ordonnances et des autres dépenses de santé à long terme.

Katie Cummings, planificatrice financière certifiée végétalienne chez Vision Capital Management à Portland, en Oregon, note que s’alimenter de manière à prévenir les maladies peut contribuer à réduire les coûts.

« Une chose qui fait vraiment dérailler un plan financier, c’est un épisode de soins de longue durée », déclare Mme Cummings.

Comment manger plus de plantes ?

Lorsque j’ai commencé à manger plus de plantes, j’ai essayé de me concentrer sur l’addition plutôt que sur la soustraction. Pour moi, cela consistait à manger un nouveau légume par semaine. C’est ainsi que j’ai découvert que j’aimais le romanesco et que je n’étais pas fan du chou-rave.

Au lieu de me concentrer sur la suppression de la viande, j’ai réfléchi au nombre de légumes que je pouvais ajouter à mon alimentation. Finalement, mes goûts ont changé et j’ai même commencé à avoir envie de légumes.

Si vous souhaitez manger plus de végétaux, il existe de nombreuses façons de procéder, mais Mme Okamoto suggère de rester simple.

« Essayez de ne pas vous laisser submerger par l’idée de changer complètement de mode de vie, mais pensez simplement aux choses que vous mangez et à la façon dont vous pouvez les remplacer, dit-elle. Par exemple, si vous aimez les pâtes, vous pouvez toujours manger des pâtes avec de la sauce marinara et une boîte de haricots blancs cannellinis avec quelques légumes surgelés. Ou si vous aimez les tacos au bœuf, essayez d’utiliser des lentilles à la place. Elles sont plus saines pour le cœur et beaucoup moins chères. »

Faites fructifier votre épargne

Si vous cherchez « gagner de l’argent rapidement » dans un moteur de recherche, vous trouverez de nombreuses suggestions, telles que conduire des véhicules de livraison ou donner des cours en ligne. Mais peu d’entre elles peuvent réellement vous permettre de mettre de l’argent dans vos poches dès aujourd’hui. Si vous cherchez à gagner de l’argent, réduire votre facture d’épicerie peut vous aider à économiser de l’argent instantanément.

Selon Mme Cummings, les personnes qui souhaitent adopter un régime végétalien ou à base de plantes peuvent tirer profit du suivi de leurs dépenses.

« Soyez très clair et honnête avec vous-même lorsque vous examinez votre budget. Soyez gentil avec vous-même lorsque vous commencez et fixez des limites assez élevées pour vos catégories, explique Mme Cummings. Ensuite, vous pouvez les réduire progressivement et les modifier, en vérifiant souvent. Je dis toujours à mes clients de consacrer 15 minutes par semaine, si possible. »

Si vous économisez beaucoup d’argent, vérifier votre budget peut même devenir un passe-temps. Si vous réduisez votre facture d’épicerie du tiers, vous pouvez soudainement disposer d’un peu plus d’argent. Vous pourriez ainsi alimenter votre fonds d’urgence, épargner pour votre retraite ou vous offrir des vacances. Quel que soit l’usage que vous ferez de cet argent, les économies réalisées et les avantages pour la santé pourraient bien vous inciter à renoncer à la viande.

