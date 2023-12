Au cours des 12 derniers mois, le monde des affaires, du Québec et d’ailleurs, a perdu ces entrepreneurs, investisseurs, bâtisseurs et philanthropes.

Pierre Lespérance (27 février, 84 ans)

PHOTO RÉMI LEMÉE, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Lespérance en 2008

Pionnier de l’édition québécoise, Pierre Lespérance avait acheté sa première librairie à 22 ans. Plus tard, il voit à la création du groupe Sogides, fusion entre les Éditions de l’Homme et les autres entreprises de sa famille. Il restera directeur des Éditions de l’Homme durant 50 ans.

Gordon Reid (8 juillet, 89 ans)

Fondateur des magasins Tigre Géant, cet homme d’affaires canadien a passé l’essentiel de sa jeunesse à Montréal. Il fonde son premier magasin à Ottawa en 1961. À sa mort, la chaîne compte 265 succursales et 10 000 employés.

Ghislain Dufour (16 juillet, 88 ans)

Ancien président du Conseil du patronat du Québec (CPQ), le plus important regroupement d’employeurs de la province. Il se joint au CPQ dès sa fondation en 1969 et en gravit les échelons. Il en est le président de 1986 à 1997, puis président du conseil d’administration en 1997-1998.

Mohamed Al-Fayed (30 août, 94 ans)

Homme d’affaires d’origine égyptienne et multimilliardaire, il était entre autres propriétaire du magasin Harrods de Londres et de l’hôtel Ritz de Paris. Père de Dodi Al-Fayed, mort avec Lady Di dans un accident de voiture survenu le 31 août 1997 à Paris.

David Frank Sobey (18 septembre, 92 ans)

Entrepreneur canadien originaire de la Nouvelle-Écosse, M. Sobey a été chef de la direction et président de la chaîne d’épiceries Sobeys fondée par son père. Vice-président de 1982 à 1986, il devient président et chef de la direction de 1986 à 1995. Il sera président du conseil d’administration de 1995 à 2001, année de sa retraite.

Léon Courville (26 septembre, 78 ans)

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Léon Courville en 2017 dans son vignoble

Économiste de formation et professeur au niveau universitaire, Léon Courville amorce une carrière de gestionnaire en devenant vice-président et chef économiste à la Banque Nationale, dont il deviendra président et chef des opérations dans les années 1990. Il prend sa retraite à 53 ans et devient vigneron à Lac-Brome.

Bernard Lemaire (8 novembre, 87 ans)

Ingénieur de formation, M. Lemaire devient homme d’affaires et cofondateur avec ses frères Alain et Laurent de l’entreprise québécoise Cascades, spécialisée dans l’économie circulaire. Un des bâtisseurs de Québec inc., M. Lemaire fut président de Cascades durant près de 30 ans. Il a aussi cofondé Boralex.

George Cohon (24 novembre, 86 ans)

Homme d’affaires torontois d’origine américaine, M. Cohon avait joué un rôle clé dans l’établissement de la chaîne de restauration rapide McDonald’s au Canada et en Russie.

Charlie Munger (28 novembre, 99 ans)

PHOTO NATI HARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Charlie Munger en 2018 à Omaha, au Nebraska

Homme d’affaires, président de conseils d’administration et philanthrope, Charlie Munger était le partenaire d’affaires de Warren Buffett et vice-président de Berkshire Hathaway. Sans avoir étudié en finances, « l’oracle de Pasadena » avait une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars et un sens des affaires hors du commun.

Patrick Morin (2 décembre, 96 ans)

Fondateur des quincailleries du même nom dont la chaîne gère actuellement 22 succursales au Québec. Son épouse Denise Benny et lui avaient fondé leur premier magasin à Sainte-Marcelline-de-Kildare (Lanaudière) en 1960. Le Groupe Turcotte est devenu actionnaire majoritaire de la chaîne en février 2021.