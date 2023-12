Le courtier immobilier vedette de l’émission Numéros 1 à CASA Mathieu Arseneault, dont les vidéos virales ont attiré l’attention en dehors des médias sociaux, ne verra pas son permis suspendu, a tranché le comité de discipline vendredi. Une décision reçue avec soulagement de la part du courtier, qui craignait de perdre son droit de travailler juste avant Noël.

Au troisième jour des audiences à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec à Brossard, le comité disciplinaire a entendu les plaidoiries des deux partis et a rendu sa décision dans l’heure.

« Même si le comité venait à la conclusion que les vidéos de l’intimé sont dérogatoires, ce qui n’a pas à être décidé à cette étape, rien dans la preuve ne démontre que le public est en péril en raison du comportement de l’intimé », a lu le président du comité disciplinaire Daniel Fabien.

L’enquête de la syndique adjointe de l’OACIQ Julie Gagnon concluait que Mathieu Arseneault utilise les médias sociaux d’une manière qui déconsidère l’honneur, la dignité, l’image et l’intégrité des courtiers, que cette utilisation met actuellement en péril la protection du public et qu’elle entache le lien de confiance entre le courtage immobilier et les consommateurs.

La syndique adjointe demandait la suspension provisoire du permis d’exercice du courtier en attendant les conclusions des audiences disciplinaires qui auront lieu en 2024.

Selon la jurisprudence du tribunal des professions, le mécanisme de la radiation provisoire a toujours été considéré comme une mesure draconienne et exceptionnelle, a expliqué le président du comité disciplinaire devant les deux partis ainsi que les médias et courtiers qui assistaient à l’audience.

« Seul l’impératif de protection immédiate du public peut justifier d’exclure un professionnel de la pratique alors qu’il n’a pas encore été condamné pour les infractions qui lui sont reprochées », a-t-il affirmé.

« À notre avis, l’équation que fait la syndique adjointe entre les infractions et la nécessité d’une protection immédiate du public est trop simple », a déclaré Daniel Fabien. De l’avis du comité, il n’y a aucun fait concret qui établit qu’il y a un risque pour la protection du public si Mathieu Arseneault continue à exercer la profession, a précisé le président.

Publicité de mauvais goût : pas une faute disciplinaire

Si la syndique adjointe considère que les vidéos présentées en preuve sont de mauvais goût et dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, c’est un jugement de valeur qui n’est pas supporté par la preuve, selon le comité.

À ce sujet, le président a rappelé que le tribunal des professions avait déjà décidé qu’une publicité de mauvais goût ne constituait pas une faute disciplinaire.

La syndique adjointe a aussi reconnu qu’elle ne disposait d’aucune preuve objective établissant que Mathieu Arseneault est mal intentionné dans les vidéos où elle affirme qu’il fait de l’autopromotion et que ses propos n’étaient ni disgracieux ni insultants.

« La justice disciplinaire a certes pour but de protéger le public, mais elle doit également traiter équitablement ceux dont le gagne-pain est placé entre ses mains », a lu le président en rappelant une décision de la Cour d’appel du Québec.

Le comité a rendu sa décision verbalement et pourra la remanier par la suite.

Mathieu Arseneault a reçu sa requête en suspension provisoire le 6 décembre et les audiences ont débuté le 18 décembre.

Le comité de discipline est une entité totalement indépendante de l’OACIQ, créée en vertu de la Loi sur le courtage immobilier, a tenu à rappeler l’OACIQ.