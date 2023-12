Nike prévoit des économies de 2 milliards sur 3 ans, avec suppressions d’emplois

(New York) Le groupe de vêtements et d’équipements sportifs Nike a annoncé jeudi avoir identifié jusqu’à deux milliards de dollars d’économies sur trois ans, avec davantage d’automatisation, une refonte de ses gammes et une réduction de ses effectifs dont l’ampleur n’est pas précisée.