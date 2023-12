Palmarès Protégez-Vous DuProprio et Via Capitale ont la cote

Les services de six enseignes populaires de courtiers immobiliers et une de services-conseils ont été comparés par l’équipe de Protégez-Vous en juillet 2023. Selon les résultats publiés dans le magazine qui sort ce mardi, DuProprio et Via Capitale obtiennent les meilleures notes des consommateurs.