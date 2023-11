Un poids lourd d’Investissement Québec vient de se faire montrer la porte. La société d’État se sépare d’un proche du PDG, le premier vice-président du Réseau régional, selon un courriel laconique du grand patron envoyé aux employés mercredi. Le dernier d’une série de départs dans la haute direction.

« C’est avec regret que je vous annonce le départ de Jocelyn Beauchesne après plus de six ans chez Investissement Québec, écrit Guy LeBlanc dans son message, dont La Presse a obtenu copie. Son parcours au sein d’IQ a été rempli de défis. Jocelyn a été au cœur de la transformation du Réseau régional et plus récemment, il a accueilli la vice-présidence, Innovation dans sa grande équipe. »

Joint au téléphone, Jocelyn Beauchesne a refusé d’expliquer les raisons de son départ. « Dans les circonstances actuelles, je ne peux pas commenter plus que ce qui a été annoncé », dit-il. Il n’a pas voulu préciser s’il aurait droit à une indemnité de départ.

Un poids lourd

D’aucuns considéraient Jocelyn Beauchesne comme le numéro trois chez Investissement Québec, une éminence grise qui était l’homme de confiance de Guy LeBlanc.

Après le PDG et la vice-présidente principale aux placements privés Bicha Ngo, il était le dirigeant le plus influent chez Investissement Québec. Jocelyn Beauchesne était à la tête de centaines d’employés au sein de la vaste toile de bureaux régionaux que la société d’État a déployée aux quatre coins du Québec pour appuyer les entreprises.

Il supervisait aussi la vice-présidence à l’Innovation, dont relève le Centre de recherches industrielles du Québec. Cet organisme mène des recherches visant à aider les entreprises à améliorer leurs procédés.

Contactée pour connaître les raisons du départ de son numéro trois, la vice-présidente aux affaires publiques Gladys Caron n’a toujours pas fourni d’information.

« Comme si le feu était pris »

Jocelyn Beauchesne est le dernier d’une série de hauts dirigeants d’Investissement Québec à quitter l’organisation depuis avril 2022. En fait, trois des sept premiers vice-présidents qui figurent dans le dernier rapport annuel sont partis : Christian Settano (finances et risques de crédit), Sylvie Pinsonneault (stratégies et innovation), puis lui.

En avril 2022, Alexandre Sieber, ex-premier vice-président au financement corporatif, avait déjà quitté le bateau, encaissant une indemnité de départ de 379 080 $, selon le rapport annuel.

En février 2023, le vice-président à la gestion des risques Yves Bourque s’est aussi séparé de l’organisation.

« C’est comme si le feu était pris, déplore un employé qui demande l’anonymat parce qu’il n’a pas l’autorisation de parler et qu’il veut protéger son emploi. Il n’y a plus du tout de relève. »

À force d’encaisser le départ de dirigeants expérimentés l’un après l’autre, il croit que l’organisation a perdu « tous ses pare-feu » face au ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, responsable de la société d’État.

Un autre départ à la gestion du risque

Jeudi, le PDG Guy LeBlanc a également annoncé le départ d’un autre cadre relevant directement de lui : David Stréliski, qui était directeur principal de la gestion du risque et de la gouvernance financière.

Contacté par La Presse, cet ancien du cabinet d’audit-comptable EY et d’Élections Canada assure que son départ n’a rien à voir avec celui de Jocelyn Beauchesne. « Je ne pense pas que ce soit lié », dit-il.

Il évoque « un manque de fit avec des membres du conseil d’administration », sans plus de détails.

L’ex-directeur de la gestion intégrée des risques Alexandre Bercovy prend sa place en intérim.