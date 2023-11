Northvolt doit s’installer sur l’ancien site de l’usine d’explosif de la Canadian Industries Limited (CIL), qui chevauche les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Le terrain est d’une superficie de 170 hectares – environ 130 terrains de football.

L’accès au terrain où Northvolt construira sa méga-usine sur la Rive-Sud de Montréal est actuellement « inadéquat » et « non sécuritaire » pour le volume de circulation qu’engendrera la construction du complexe. Résultat : Québec allonge 22,5 millions pour un « chemin d’accès temporaire ».

C’est Saint-Basile-le-Grand qui recevra l’argent pour effectuer les travaux, selon un récent décret gouvernemental. La subvention s’échelonnera sur trois ans.

La jeune pousse suédoise doit s’installer sur l’ancien site de l’usine d’explosif de la Canadian Industries Limited (CIL), qui chevauche les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Le terrain est d’une superficie de 170 hectares – environ 130 terrains de football.

« En raison du fort achalandage […], l’accès à ce site est pratiquement inadéquat et non sécuritaire pour les débits de circulation estimés qu’engendrera la construction des usines », peut-on lire dans le document.

Le complexe de Northvolt – où l’on produira notamment des cellules de batteries – dernière étape avant l’assemblage des batteries – sera à proximité d’une voie ferrée appartenant à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ainsi que de la route 116.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de joindre le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard. Le projet de Northvolt devrait coûter 7 milliards. Québec et Ottawa financeront la construction à hauteur de 3 milliards en plus de consentir à une subvention à la production pouvant atteindre 4,6 milliards.