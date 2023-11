Mines Quatre ingrédients stratégiques pour les batteries

Une batterie de véhicule électrique intègre plusieurs métaux et minerais qui permettent le stockage de l’électricité. Si le lithium est la substance la plus connue, il n’est pas le seul à être nécessaire. Et il n’est pas le seul non plus extrait au Québec. Tour d’horizon de ces métaux et minerais indispensables à la mobilité électrique.