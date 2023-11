Les nouveaux contrats de travail mettront fin aux négociations controversées qui ont débuté l’été dernier et qui ont conduit à des grèves de six semaines chez les trois constructeurs automobiles.

(Detroit) Le syndicat américain United Auto Workers (UAW) a ratifié à une écrasante majorité un nouveau contrat avec Ford, un pacte qui, avec des accords similaires avec General Motors et Stellantis, augmentera les salaires dans l’ensemble de l’industrie, obligera les constructeurs automobiles à absorber des coûts plus élevés et contribuera à remodeler le secteur automobile à mesure qu’il s’éloigne des véhicules à essence.

Tom Krisher Associated Press

Les travailleurs de Ford ont voté à 69,3 % en faveur de l’accord, qui a été adopté avec une marge de près de 15 000 voix lors du scrutin qui s’est terminé samedi matin. Plus tôt cette semaine, les travailleurs de GM ont approuvé de justesse un contrat similaire. Chez Stellantis, 68,7 % des travailleurs étaient favorables à la ratification, une avance insurmontable alors que les votes dans seulement deux petites installations restaient à compter.

Après que les négociations d’un été n’ont pas abouti à un accord, le dirigeant de l’UAQ, Shawn Fain, a lancé des grèves le 15 septembre dans une usine d’assemblage de chaque entreprise. Le syndicat a ensuite étendu la grève aux entrepôts de pièces détachées et à d’autres usines pour tenter d’intensifier la pression sur les constructeurs automobiles jusqu’à ce qu’un accord de principe soit conclu fin octobre.

Les nouveaux accords contractuels ont été largement considérés comme une victoire pour l’UAW. Les entreprises ont convenu d’augmenter considérablement les salaires des ouvriers des usines d’assemblage les plus performantes, avec des augmentations et des ajustements au coût de la vie qui se traduiraient par des augmentations salariales de 33 %. Les principaux travailleurs des usines d’assemblage recevront une augmentation immédiate de 11 % et gagneront environ 42 $ de l’heure à l’expiration de leurs contrats en avril 2028.

Dans le cadre de ces accords, les constructeurs automobiles ont également mis fin à bon nombre des multiples niveaux de salaires qu’ils utilisaient pour rémunérer différents travailleurs. Ils ont également accepté en principe d’inclure les nouvelles usines de batteries pour véhicules électriques dans le contrat syndical national. Cette disposition donnera à l’UAW l’opportunité de syndiquer les usines de batteries pour véhicules électriques, qui représenteront une part croissante des emplois de l’industrie dans les années à venir.

Aux États-Unis, trois constructeurs automobiles étrangers non syndiqués – Honda, Toyota et Hyundai – ont rapidement réagi au contrat de l’UAW en augmentant les salaires de leurs ouvriers. Ils l’ont fait après que M. Fain eut déclaré que l’UAW allait déployer des efforts agressifs pour syndiquer leurs usines. Il a également déclaré que le syndicat tenterait de recruter des travailleurs chez Tesla.

Les constructeurs automobiles étrangers ont soutenu dans le passé que leurs travailleurs gagnaient à peu près le même salaire que les membres de l’UAW, niant ainsi la nécessité d’un syndicat. Ils ont également accusé l’UAW d’avoir forcé GM et l’ancienne société Chrysler à la faillite en 2009 et de se livrer à des actes de corruption après que les procureurs fédéraux eurent démantelé un vaste scandale de corruption et de détournement de fonds qui a débuté en 2017.

Les contrats avec les constructeurs automobiles devraient également conduire à des salaires plus élevés chez les fournisseurs de pièces automobiles et dans d’autres secteurs, a déclaré Art Wheaton, directeur des études sociales à l’Université Cornell.

Mais dans le cadre de cet accord, les nouvelles recrues et les travailleurs temporaires recevront des augmentations beaucoup plus importantes que les travailleurs de longue date des usines d’assemblage, certains allant même jusqu’à doubler leur salaire. Ce problème a failli faire couler le contrat chez GM. M. Wheaton a souligné que l’augmentation des salaires des travailleurs les moins bien payés était une priorité du mouvement syndical aux États-Unis au cours de l’année écoulée.

Les ventes au neutre

Les trois constructeurs automobiles ont fait état de millions de dollars de pertes de revenus à cause des grèves et ont déclaré qu’ils absorberaient au moins une partie des coûts accrus des augmentations de salaire dans un marché concurrentiel qui rend difficile la hausse des prix.

Michelle Krebs, analyste chez Cox Automotive, a déclaré que le ralentissement du marché automobile américain et les prix déjà gonflés qui ont rendu les véhicules neufs inabordables pour de nombreuses personnes rendront difficile aux entreprises de facturer davantage.

Les prévisionnistes de Cox prévoient une stagnation des ventes d’automobiles aux États-Unis, l’année prochaine. Le ralentissement de la demande et l’augmentation de la production industrielle devraient entraîner davantage de réductions, a déclaré Krebs. De plus, le taux des prêts auto oscillent en moyenne autour de 10 %, un taux qui ralentira encore davantage les ventes d’automobiles en augmentant les mensualités.