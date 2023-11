Non, l’inflation n’aura pas raison de l’esprit de Noël : les consommateurs comptent dépenser beaucoup cette année pour les Fêtes, principalement pour les cadeaux. Et certains n’ont pas attendu les premiers flocons pour jouer au père Noël.

Des achats hâtifs

Si vous faites partie des grincheux qui trouvent que c’est trop tôt, en novembre, pour que les détaillants mettent en évidence leurs produits de Noël, sachez que de nombreux consommateurs sont plutôt prévoyants lorsqu’il s’agit de faire les achats des Fêtes : pratiquement la moitié (47 %) des consommateurs québécois les commencent en novembre. Certains sont encore plus précoces : 6 % commencent à partir de la fête du Travail – qui était le 4 septembre cette année.

C’est ce que révèle le plus récent baromètre du Conseil québécois du commerce de détail, publié lundi, qui s’intéresse, notamment, aux festivités à venir. On y apprend que, globalement, 42 % des consommateurs ont déjà acheté leurs cadeaux, au moins en partie. Les meilleurs planificateurs font leurs achats à l’année pour éviter le stress des Fêtes. Ils représentent 15 % des Québécois.

Vous préférez attendre à la toute dernière minute ? Vous êtes un oiseau rare : seulement 2 % de ceux qui font des achats pour Noël les font les 23 et 24 décembre.

Plus de 1000 $

Si on calcule tous les achats des Fêtes, le ménage moyen dépensera 1059 $ pour ses achats – c’était 1090 $ en 2022 et 739 $ il y a cinq ans. Ce calcul a été fait en tenant compte uniquement des répondants qui vont dépenser pour Noël. Ce qui n’est pas le cas de tous : 11 % des répondants au baromètre disent fêter Noël, mais ne donneront pas de cadeaux, et 10 % ne célèbrent pas du tout Noël.

La liste du père Noël

Pratiquement une personne sur cinq (18 %) n’achètera que ce qui se trouve sur sa liste pour les cadeaux.

Et ces listes sont plus ou moins longues, mais la majorité des gens compte acheter des cadeaux pour entre quatre et neuf personnes (56 %), alors que 14 % des Québécois ont une impressionnante liste de plus de dix personnes.

Les cadeaux représentent plus de la moitié du budget des dépenses des Fêtes (52 %, incluant les cartes cadeaux), suivis par la nourriture et la boisson, à 23 %.

Pour quoi dépense-t-on ensuite ? Les vêtements et les décorations, nous apprend le Conseil québécois du commerce de détail, qui a mené son sondage avec la firme Orama marketing le mois dernier.

Des cadeaux pour Noël

Peu importe leur situation financière, la majorité des Québécois (61 %) donneront des cadeaux aux Fêtes – la proportion monte à 76 % pour les couples avec enfants.

La moitié des consommateurs va magasiner pour trouver le meilleur prix pour l’achat souhaité ; 10 % vont faire l’inverse et acheter ce qu’ils veulent, peu importe le prix.

Le prix, le prix, le prix !

Un autre rapport sur les Fêtes et nos dépenses a été dévoilé lundi et on y confirme que le prix est au cœur des décisions de la majorité des consommateurs cette année, partout dans le monde : 84 % des gens placent le prix en haut de leurs préoccupations pour les achats des Fêtes, révèle le Rapport 2023 d’Accenture, d’après un sondage mené en ligne auprès de plus de 5000 personnes, dont 500 au Canada.

Et la qualité ? Pas mal moins importante que l’année dernière. Alors que 69 % des gens qui ont répondu au même sondage en 2022 disaient que la qualité était un facteur important dans leur décision d’achat, la proportion a chuté à 49 % cette année.

Note réjouissante, la même étude nous laisse croire que l’esprit de Noël est toujours présent, puisqu’une majorité de répondants se réjouissent à l’idée de passer du temps avec leurs proches durant les Fêtes.

Vivement le Vendredi fou !

On l’appelle de différentes façons, mais il est très attendu par les consommateurs qui veulent faire de bonnes affaires. Les intentions d’achats sont en hausse de 13 % pour ce dernier vendredi du mois de novembre, et le Cyberlundi qui le suit, selon le Conseil québécois du commerce de détail, comparativement à l’année dernière. C’est donc plus de quatre Québécois sur dix (42 %) qui comptent magasiner en ligne ou se rendre dans les boutiques durant ces journées de grand achalandage – pour des cadeaux ou pour des achats courants.

Les achats en ligne

Plus de gens comptent aussi magasiner dans le confort de leur foyer et y consacrer une grande part de leurs emplettes. Combien ? Plus de la moitié (53 %) des achats faits le Vendredi fou et le Cyberlundi devraient l’être en ligne, disent les consommateurs sondés pour le Conseil, qui a noté une augmentation de popularité plus forte pour trois types de produits : les chaussures, l’électronique et les articles de sport.

Comment économiser ? Réutiliser les choses de l’année dernière : 77 %

Acheter des articles qui serviront après les Fêtes : 67 %

Acheter en vrac : 51 %

Acheter seconde main : 32 %

Négocier une réduction à l’achat : 26 % Source : Rapport Accenture 2023