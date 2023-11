Entreprenariat Former les entrepreneurs… à l’université

Au Québec, les jeunes sont deux fois plus susceptibles de vouloir devenir entrepreneurs que le reste de la population. Mais où peuvent-ils apprendre comment faire ? Incubateurs, ateliers, accompagnement, microprogrammes… les universités Laval et de Montréal, qui tiennent toutes les deux des centres consacrés à l’entrepreneuriat, mettent la main à la pâte pour former la relève.