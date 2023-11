Depuis le début de l’année, le géant industriel Airbus a livré 559 avions, et il lui reste deux mois pour parvenir aux 720 annuels promis à ses clients, soit un rythme mensuel d’un peu plus de 80 unités.

(Paris) Airbus a livré en octobre 71 appareils commerciaux, ce qui constitue une remontée en cadence par rapport aux deux mois précédents, et engrangé 119 commandes, a annoncé mardi l’avionneur européen, en butte à des difficultés d’approvisionnement.

Agence France-Presse

Depuis le début de l’année, le géant industriel a livré 559 avions, et il lui reste deux mois pour parvenir aux 720 annuels promis à ses clients, soit un rythme mensuel d’un peu plus de 80 unités.

Le mois d’octobre a toutefois marqué une nette amélioration par rapport aux 55 aéronefs de septembre et aux 52 d’août. Les livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l’aéronautique, car les compagnies aériennes paient la majeure partie de la facture au moment où elles prennent possession des avions.

Airbus est engagé dans une complexe montée en cadence, visant à passer la production d’A320 de 40 appareils mensuels pendant la pandémie à 75 exemplaires par mois à l’horizon 2026.

Mais ces ambitions se heurtent à des goulets d’étranglement chez ses fournisseurs. Le motoriste Safran, invoquant des difficultés chez les « forgerons et les fondeurs », a concédé le 27 octobre qu’il ne pourrait pas atteindre son objectif annuel de livrer 1700 moteurs LEAP, équipant environ 60 % des appareils de la gamme A320neo, et parviendrait à un nombre de 50 à 100 unités inférieur.

Les compagnies aériennes multiplient les commandes pour faire face à la croissance attendue de leur trafic et moderniser leurs flottes par des appareils consommant moins de carburant et donc émettant moins de CO 2 .

De fait, Airbus totalisait fin octobre 1334 commandes nettes depuis le début de l’année, soit plus du double de ses livraisons dans le même intervalle, et bien plus que la totalité de 2022 (820) qui était déjà le meilleur millésime depuis 2017.

Les commandes d’octobre ont surtout été le fait de la compagnie américaine United Airlines, pour 60 monocouloirs A321neo, et de la hongkongaise Cathay Pacific, qui a signé pour 32 appareils, des A320neo et A321neo, selon le récapitulatif d’Airbus.