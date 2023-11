Un Fonds Michel-Nadeau pour améliorer la gouvernance de direction des OBNL

L’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques et la Caisse de dépôt et placement du Québec lancent le Fonds Michel-Nadeau afin d’appuyer les organismes à but non lucratif (OBNL) dans le renforcement de leur gouvernance de direction.