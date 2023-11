L’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques et la Caisse de dépôt et placement du Québec lancent le Fonds Michel-Nadeau afin d’appuyer les organismes à but non lucratif (OBNL) dans le renforcement de leur gouvernance de direction.

Ce fonds est nommé en hommage posthume à cet ex-haut dirigeant de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) et de la Caisse de dépôt, ainsi qu’un ex-journaliste et analyste de renom en économie et finances.

Le Fonds Michel-Nadeau fonctionnera par l’octroi de bourses à une dizaine d’OBNL par an afin qu’ils puissent obtenir des services d’experts-conseils de l’IGOPP pour l’adoption de bonnes pratiques en gouvernance de direction.

« Grâce au Fonds, nous souhaitons accompagner les OBNL sélectionnés dans le déploiement d’une gouvernance à la hauteur de leurs ambitions et de l’importance de leur rôle dans notre société », indique François Dauphin, PDG de l’Institut sur la gouvernance.

À la haute direction de la Caisse de dépôt, on souligne que le Québec compte « plus de 15 000 OBNL qui œuvrent au quotidien dans notre collectivité et qui doivent faire face, elles aussi, à un contexte socioéconomique complexe. »

« Avec le Fonds Michel-Nadeau, nous offrons aux OBNL un accès à des expertises et des ressources en gouvernance adaptées à leur réalité, dans une perspective de durabilité », indique Ani Castonguay, première vice-présidente, Communications et cheffe de la marque à la Caisse de dépôt.