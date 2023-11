Montréal prend du galon dans le classement mondial des villes de finance verte et durable, selon la plus récente édition du relevé annuel « Global Green Finance Index » publié par les firmes d’analyse internationales Long Finance et Z/Yen.

La place financière de Montréal effectue un bond de neuf positions pour se retrouver au 12e rang mondial parmi ce classement de 94 centres financiers. Ce classement est établi en consultation auprès de 800 d’intervenants en finance verte de partout dans le monde.

Avec ce progrès du 21e rang mondial en 2022 au 12e rang en 2023, Montréal se hisse parmi le top-5 nord-américain des villes de finance verte, après New York, Washington et Los Angeles, mais devant San Francisco et Chicago.

Aussi, Montréal consolide sa position de première place financière verte au Canada, loin devant Toronto – au 22e rang mondial – et Vancouver, cotée au 30e rang mondial.

Chez l’association Finance Montréal, qui regroupe les principaux intervenants du secteur financier de la métropole québécoise, le directeur général, Jacques Deforges, se réjouit de la notoriété croissante de Montréal dans le marché mondial de la finance verte et durable.

« Cette reconnaissance met en valeur l’effort collectif (du milieu financier à Montréal) pour exploiter le pouvoir de la finance verte pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et d’autres enjeux mondiaux critiques », commente M. Deforges dans le texte d’introduction du rapport « Global Green Finance Index ».

« La force de Montréal en matière de finance durable reflète les valeurs et la vision de notre communauté financière, ainsi que la haute priorité qu’elle accorde aux investissements alignés sur les objectifs de développement durable », selon M. Deforges.