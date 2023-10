Les réductions de prix offertes à la SAQ Dépôt seront moins alléchantes pour les consommateurs à partir du 5 novembre. Or, les rabais que les fournisseurs doivent accorder à la société d’État, s’ils aspirent à y vendre leurs produits, eux, n’ont pas été revus à la baisse.

À partir du 5 novembre, les habitués de la SAQ Dépôt verront leur rabais diminuer de 15 % à 10 % à l’achat d’une caisse de 12 bouteilles. Celle en contenant six donnera dorénavant droit à un rabais de 5 % au lieu de 10 %. Et en plus de voir leur rabais fondre à l’enseigne SAQ Dépôt, les clients qui magasinent dans l’ensemble des succursales verront le prix de 1877 produits augmenter en moyenne de 1,2 % également à la même date.

Plusieurs agences et fournisseurs dénoncent la réduction du rabais offert aux clients de la SAQ Dépôt et affirment avoir été tenus dans l’ignorance jusqu’à la toute dernière minute concernant cette décision de réduire les rabais escaliers offerts aux clients de la SAQ Dépôt.

Si les rabais donnés aux clients de la SAQ Dépôt subissent une cure minceur, ceux que la société d’État exige de la part des fournisseurs demeurent les mêmes. Sur la facture qu’ils envoient à la Société des alcools du Québec (SAQ), ceux-ci doivent offrir un rabais minimal de 15 %. Et pour se démarquer, certains fournisseurs offriront 20 %, voire 25 % de rabais à la société d’État. L’objectif est de s’assurer d’avoir une place sur les tablettes d’une enseigne où le consommateur achète généralement de grandes quantités.

« Le seul taux que la SAQ a modifié, c’est celui qu’elle offre de son côté, et non celui qu’elle exige de ses fournisseurs », confie le propriétaire d’une agence qui souhaite garder l’anonymat puisque la SAQ est son principal client.

Au cours d’une entrevue accordée à La Presse en septembre, le président et chef de la direction de la SAQ, Jacques Farcy, avait défendu la baisse de rabais à la SAQ Dépôt. « Le rabais [donné] à la SAQ Dépôt est un investissement conséquent pour la SAQ. Et dans une année un peu plus difficile, on s’est posé la question à savoir si c’était un investissement absolument indispensable. C’est la raison pour laquelle on l’a revu à la baisse. » La société d’État fait face à une baisse des ventes de 1,2 %, une première en 10 ans.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Jacques Farcy, président et chef de la direction de la SAQ

M. Farcy avait également ajouté que le rabais de 15 % lui paressait « excessif ». « Est-ce qu’on a besoin de donner un rabais si important sur de l’alcool en permanence ? Par rapport à notre position de responsabilité, est-ce que c’est absolument nécessaire ? On pense qu’un rabais pour des achats en volume demeure nécessaire, mais pas à cette hauteur-là. »

Le rabais de 15 % avait été mis en place en 2000, lors de la création du concept SAQ Dépôt, qui compte actuellement 10 magasins.

« Si le rabais escalier est réduit, la contribution des fournisseurs devrait être revue également », soutient Catherine Lessard, directrice générale d’A3, une association représentant plus de 80 agences de vins et spiritueux.

Si la SAQ a besoin d’économiser, les fournisseurs de leur côté continuent de payer. On aurait trouvé sage et sain d’être consultés. Ça coûte très cher aux fournisseurs, la SAQ Dépôt. Catherine Lessard, directrice générale d’A3

« Pour être considérée, toute offre doit garantir une quantité minimale d’une palette et comporter un rabais minimal de 15 % sur le prix d’achat, peut-on lire dans un message envoyé le 19 septembre par la SAQ aux fournisseurs afin de les inviter à participer au programme SAQ Dépôt. Le rabais offert sur le prix d’achat se traduira par une participation au rabais “escalier” offert au consommateur, dans les succursales SAQ Dépôt. Ce rabais sur le prix de détail est consenti au consommateur, à la caisse enregistreuse, et se traduit comme suit : 5 % de rabais à l’achat de 6 à 11 bouteilles, 10 % de rabais à l’achat de 12 bouteilles et plus. »

La société d’État leur a fait parvenir cette note, que La Presse a pu consulter, peu de temps après l’annonce de la réduction du rabais escalier offert aux consommateurs.

À la suite de discussions avec A3, la SAQ n’a pas fermé la porte à l’idée de revoir les rabais exigés aux fournisseurs, selon Mme Lessard. « Ils nous ont dit que ça serait probablement fait d’ici la fin de l’année financière [avril 2024], soutient-elle, mais que ce n’était pas une priorité pour le moment. Pendant ce temps-là, la facture est un peu refilée aux fournisseurs. » La SAQ a toutefois indiqué à La Presse qu’elle n’avait pas l’intention de réévaluer à la baisse ce qui est demandé aux fournisseurs. « Le rabais offert [aux clients] à la bannière Dépôt est financé à la fois par la SAQ et par ses fournisseurs, et malgré la baisse du rabais escalier de cette bannière, la SAQ y contribue encore largement », a indiqué sa porte-parole Geneviève Cormier.

Revoir le modèle ?

Mme Lessard, ainsi que d’autres agences interrogées par La Presse, s’attendent à ce qu’il y ait une réduction de l’offre à la SAQ Dépôt. Résultat : des fournisseurs pourraient devoir batailler pour se tailler une place. « Ils nous ont dit qu’ils évalueraient la pertinence de chacune de leur bannière. »

« La bannière SAQ Dépôt demeure pertinente dans l’écosystème SAQ, et comme nous le faisons pour l’ensemble de notre réseau, nous sommes en constante réflexion et discussion avec nos partenaires pour nous assurer de satisfaire les clients et de répondre à la mission de chacune de nos bannières », a pour sa part précisé Geneviève Cormier.