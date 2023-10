Planification financière Deux conseillers, quatre constats

La pandémie a changé la vie de nombreuses personnes, et ses répercussions économiques et financières touchent tout le monde. L’inflation, en particulier, bouleverse les habitudes et la planification financière sans distinction. Deux conseillers financiers, un plus jeune et une plus expérimentée, discutent des enjeux et défis auxquels sont confrontés les particuliers.