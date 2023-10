La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) se positionne en faveur de zones à faible émission où la circulation des véhicules à essence serait restreinte, propose de relocaliser des espaces de stationnement situés en bordure de rue et de bonifier l’offre de transport en commun.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Ces recommandations font partie des actions prioritaires que la Chambre a identifiées dans une étude intitulée Transition du centre-ville de Montréal vers une économie verte.

En raison de sa densité, de son expertise, mais aussi parce que les gens d’affaires ont envie de se mobiliser pour la transition, le centre-ville de Montréal constitue « un lieu privilégié pour réussir le virage vert de notre économie », a indiqué le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, jeudi matin, devant une assemblée de gens d’affaires.

Michel Leblanc a présenté une volumineuse étude qui « identifie des actions prioritaires sur quatre leviers : modifier les pratiques d’affaires, agir sur la mobilité, revoir certaines façons de faire dans le secteur immobilier et ajuster nos plans d’urbanisme ».

Mobilité et zone à faible émission

L’étude de la CCMM rappelle que les déplacements vers le centre-ville sont effectués dans 38 % des cas en voiture, contre 57 % en transport collectif et 14 % en transport actif.

Le document souligne que « cette forte dépendance à la voiture à essence a plusieurs conséquences », et provoque « des coûts économiques substantiels pour la société », car « le choix d’utiliser la voiture à essence équivaut à 5,77 $ par dollar dépensé comparé à 1,12 $ pour le transport collectif ».

« Le signal fondamental que le milieu des affaires veut voir, c’est qu’il faut continuer de déployer le transport collectif. On veut que ce soit la solution pour le déplacement des travailleurs, des clients, il faut accroître l’offre, c’est la première règle », a indiqué M. Leblanc.

« La deuxième règle, c’est qu’il y a des secteurs du centre-ville qui vont devenir des secteurs pour le transport électrique », a-t-il ajouté en entrevue avec La Presse Canadienne.

Le transport est la principale source de gaz à effet de serre (GES) à Montréal, contribuant à près de 39 % des émissions totales.

Afin de participer à la décarbonation de la ville, mais aussi pour que le centre-ville « reste un lieu stratégique pour travailler, étudier et se divertir », l’étude recommande des « artères à faible émission » pour limiter l’accès des véhicules motorisés à essence, comme c’est le cas dans plusieurs grandes villes européennes.

L’étude recommande d’appliquer une telle mesure au centre-ville, dans le centre des affaires, dans le village et le Vieux-Montréal.

Ce type de mesure se retrouve d’ailleurs dans le Plan climat 2020-2030 de l’administration de la mairesse Valérie Plante.

Transport de marchandises et accompagnement des entreprises

Afin d’optimiser et d’accélérer l’électrification du transport de marchandises au centre-ville, la CCMM propose de « créer des mini-hubs de stockage » et « choisir des horaires et des véhicules adaptés et complémentaires de la logistique lourde pour les déplacements entre hubs ».

C’est vraiment important qu’il y ait un processus d’accompagnement des entreprises par la Ville. Le danger, c’est que les pouvoirs publics mettent en place des objectifs, mais pas des capacités d’accompagnement. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Une telle réforme du transport de marchandises, selon la CCMM, permettrait de « réduire la congestion en entrée de ville, assurer une livraison du dernier kilomètre efficiente, fluidifier le transport de marchandises et minimiser ses nuisances sur la qualité de vie urbaine, notamment les GES, la congestion et le bruit ».

Retrait de stationnements

La CCMM propose de retirer des stationnements sur rue à condition de maximiser l’utilisation de certains espaces de stationnement sous-utilisés.

L’objectif étant de « réduire la congestion et [de] réallouer l’espace public pour d’autres usages ».

« L’auto qui est garée sur une rue utilise un espace qui peut être beaucoup plus utile pour le citoyen, à condition qu’il y ait de l’espace pour mettre son auto ailleurs », a indiqué Michel Leblanc, en ajoutant que « le problème n’est pas qu’on manque de stationnement, c’est qu’on ne réussit pas à les trouver ou qu’ils ne sont pas nécessairement aux bons endroits ».

Il faut, selon la CCMM, « développer une solution technologique pour faciliter l’accès au stationnement, notamment les espaces de stationnement situés à proximité du réseau de transport collectif ».

« On pense que ça prend un outil et la Ville devrait être responsable de développer cet outil-là, pour que ce soit facile de trouver des places dans les zones privées où il y a du stationnement », a résumé Michel Leblanc.

Briser les silos

L’étude de la CCMM souligne que « la transition et la gestion des risques climatiques sont prioritaires » pour les entrepreneurs, mais qu’elles « [passent] derrière trois autres enjeux immédiats » tels que les incertitudes économiques, la rareté de la main-d’œuvre et l’inflation.

« Les entrepreneurs nous disent : “Je sais que je dois agir pour l’environnement, mais je ne me rends jamais à cette priorité-là” », a résumé Michel Leblanc.

« Notre étude met en lumière l’importance de briser les silos pour faciliter la diffusion d’information et l’accompagnement des entreprises », a t-il ajouté.