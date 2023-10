(Havre-Saint-Pierre) Aux yeux de François Legault, le mégacomplexe de la Romaine est « un modèle à suivre pour les éventuels projets » de barrages. Celui qui rêve de voir pousser de nouveaux grands ouvrages hydroélectriques au Québec a inauguré jeudi les installations de la Côte-Nord.

Le complexe de la Romaine « m’amène beaucoup de fierté. C’est le symbole du génie québécois », a exprimé le premier ministre qui a pris la parole jeudi sur le site de La Romaine-1, à quelques kilomètres au nord de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. François Legault n’a pas raté de souligner l’apport de l’ancien gouvernement libéral de Jean Charest qui a donné le coup d’envoi au chantier en mai 2009.

L’ex-premier ministre est d’ailleurs sur place pour l’inauguration. « C’est pas facile de lancer de grands projets au Québec. Donc, je le dis devant tout le monde : bravo ! », a lancé M. Legault en saluant son invité. La cérémonie a eu lieu devant un parterre d’employés d’Hydro-Québec et des dignitaires régionaux. Les chefs de quatre communautés innues de la Côte-Nord participent également à l’évènement.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE François Legault

L’évènement se tient en compagnie du nouveau grand patron d’Hydro-Québec, Michael Sabia, et du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. C’est le premier évènement public réunissant les deux hommes et le premier ministre depuis l’arrivée de M. Sabia à la tête de la société d’État, en août.

L’inauguration du complexe de la Romaine – le plus important ouvrage hydroélectrique en service depuis la Baie-James – revêt une importance particulière pour le gouvernement Legault, qui a placé la transition énergétique au cœur de son deuxième mandat. François Legault voit dans la réalisation du mégacomplexe hydroélectrique une inspiration pour ses visées.

« Pour les prochains mois, les prochaines années. On va avoir des questions importantes à se poser au Québec », a indiqué M. Legault, à l’heure où les besoins énergétiques pour atteindre la carboneutralité en 2050 seront énormes. « Il va falloir avoir un débat de société », a-t-il ajouté, précisant que M. Sabia présentera le mois prochain une « mise à jour » des prévisions des besoins énergétiques.

Le Québec aura besoin de plus de 100 térawattheures (TWh) additionnels d’énergie – ce qui équivaut à 50 % de la production actuelle d’Hydro-Québec. François Legault a lui-même évoqué un volume allant jusqu’à 150 TWh. Le Plan stratégique 2022-2026 de la société d’État évaluait les besoins à 100 TWh.

À titre de comparaison, il faudrait construire 19 fois le complexe de la Romaine, qui a une production annuelle moyenne de 8 TWh, pour répondre à la demande anticipée dans les prochaines décennies.

« Le prochain grand défi du Québec sera la transition énergétique et économique », a souligné le PDG d’Hydro-Québec. « C’est le grand défi de notre ère et nous avons tout ce qu’il faut pour réussir », a ajouté M. Sabia lors de sa courte allocution.

Hydroélectrique : « Le meilleur choix »

François Legault a vanté les mérites de l’énergie hydroélectrique qui demeure « le meilleur choix » pour la production, alors que l’éolien est « intermittent » et sera « insuffisant ». Son superministre Pierre Fitzgibbon a évoqué Hydro-Québec comme « notre géant industriel » du Québec à l’instar de « Toyota au Japon », a-t-il dit.

M. Fitzgibbon a lui aussi indiqué qu’il « n’y a rien de mieux » que l’hydroélectricité pour « équilibrer » l’apport d’autres sources comme l’éolien, la biomasse et le solaire.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Pierre Fitzgibbon

Depuis les dernières semaines, M. Legault a profité de plusieurs tribunes pour réitérer son désir de lancer de nouveaux grands ouvrages. Lors d’un évènement de HEC Montréal, le 15 septembre, le premier ministre a même invité les Québécois à se « préparer » à voir les projets de barrages se multiplier.

« On n’a pas fait beaucoup de grands travaux chez Hydro-Québec dans les 25 dernières années, a lancé M. Legault. Mais préparez-vous. Michael [Sabia] travaille très, très fort. Il va y avoir beaucoup d’annonces pour des barrages, upgrader des barrages, de l’éolien. »

Le ministre Pierre Fitzgibbon doit d’ailleurs présenter cet automne une pièce importante de la stratégie du gouvernement avec le dépôt de son projet de loi attendu sur Hydro-Québec et la Régie de l’énergie. Le texte législatif a pour but de revoir l’encadrement du développement de l’énergie propre. Il y sera notamment question de l’accélération des projets éoliens et de la révision des tarifs d’Hydro-Québec pour les entreprises.

Pour l’heure, Hydro-Québec étudie un nouvel ouvrage sur la rivière du Petit Mécatina, aussi sur la Côte-Nord.

La fin d’un long chantier

François Legault a ainsi souligné la fin de l’impressionnant chantier de 7,4 milliards, qui s’est échelonné sur plus de 14 ans. Situé au nord de Havre-Saint-Pierre – municipalité située à quelque 215 kilomètres à l’est de Sept-Îles –, le complexe de la Romaine est un chantier qui aura donné du fil à retordre à Hydro-Québec.

La toute dernière des quatre centrales du complexe, la Romaine-4, est entrée en production en septembre 2022 avec deux ans de retard, notamment en raison de l’instabilité du roc qui a forcé à plus d’une reprise l’interruption des travaux de construction.

Le chantier a aussi été paralysé en 2010 par des travailleurs de la Côte-Nord insatisfaits des embauches régionales. Des Innus de Uashat mak Mani-utenam, à Sept-Îles, ont également bloqué la route 138 en mars 2012 pour protester contre les travaux sur leurs terres ancestrales.

La facture initiale du projet a aussi été revue à la hausse, passant de 6,5 à 7,4 milliards. À cela s’ajoutent des coûts de 1,3 milliard pour la construction de la ligne de transport pour le raccordement.

Quatre hommes sont morts lors des travaux, le pire bilan pour un chantier d’Hydro-Québec au cours des 20 dernières années. Un moment de recueillement à la mémoire des quatre victimes a d’ailleurs eu lieu pendant la cérémonie d’inauguration.