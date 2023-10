PME Innovation

Des cosmétiques… en vrac

Avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Montréal il y a un peu plus d’un mois, BKIND souhaite rendre plus accessible l’achat en vrac de produits cosmétiques et de soins personnels. Et si la fondatrice craint un ralentissement économique, son équipe continue de croître pour répondre à la demande actuelle. Quand l’innovation passe par le modèle d’affaires.