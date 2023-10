(Ottawa) Un examen de la législation fédérale qui a ouvert la voie à l’usage récréatif et à la vente légale de cannabis révèle que les entreprises présentes sur le marché légal déclarent avoir du mal à réaliser des bénéfices et à maintenir leur viabilité financière.

La Presse Canadienne

Ces entreprises citent le fardeau des taxes, des majorations, des frais et des coûts de conformité réglementaire comme des obstacles à la viabilité du secteur, qui, selon elles, est une condition préalable au maintien d’une source d’approvisionnement sûre et légale et à la lutte contre le marché illicite.

L’examen législatif a été lancé par le gouvernement fédéral l’année dernière pour analyser la loi sur le cannabis, qui, en 2018, fixait les limites d’achat et de possession à 30 grammes de cannabis séché ou l’équivalent, limitait l’accès des jeunes à la marijuana et établissait des exigences de sécurité pour la culture, la vente et le transport des substances.

Le rapport indique que les experts en santé publique restent favorables à l’approche de précaution de la législation, y compris les limites de THC pour les produits à base de cannabis comestibles et les restrictions sur la promotion, tandis que certains suggèrent d’envisager des limites d’âge plus strictes pour qui peut posséder, distribuer et acheter du cannabis.

Même si le comité qui a mené l’examen affirme avoir constaté que des progrès ont été réalisés en matière de dissuasion des activités criminelles et de supplanter le marché illicite, de nombreux acteurs de la sécurité publique restent préoccupés par les magasins de détail non autorisés et les canaux illégaux en ligne.

Les panélistes ont entendu des points de vue variés sur la question de savoir si la demande des consommateurs était satisfaite. Certains consommateurs recherchent toujours des produits non disponibles sur le marché légal, tels que des produits comestibles plus puissants. De plus, l’accès est limité dans certaines régions rurales et éloignées.