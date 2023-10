Les boulets de l’ex-division ferroviaire de Bombardier continuent d’affliger Alstom, qui dépensera beaucoup plus que prévu cette année, ce qui nuira à sa performance. Pas de quoi aider le placement multimilliardaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans la multinationale française, qui a fondu d’environ 45 % depuis 2021.

Une mauvaise surprise attendait les actionnaires du constructeur de matériel roulant, mercredi. Ce dernier a prévenu qu’il devrait avoir puisé 1,5 milliard d’euros (2,1 milliards CAN) dans ses réserves pour les six premiers mois de son exercice financier.

Pour l’année complète, le trou devrait être de l’ordre de 750 millions d’euros (1 milliard CAN). Ce changement contraste avec la prévision d’un excédent « significativement positif » préalablement anticipé.

Contrat hérité

Alstom attribue la situation à trois éléments : des stocks plus élevés pour appuyer une augmentation de la production, des paiements qui n’ont pas encore été reçus ainsi qu’un contrat problématique qui appartenait à Bombardier Transport. Il s’agit du programme « Aventra » concernant la livraison de 443 trains à cinq clients différents au Royaume-Uni.

« C’est un contrat dont on a hérité, que nous avons amélioré significativement, mais qui se trouve toujours dans une situation difficile », a commenté le chef de la direction financière d’Alstom, Bernard Delpit, en conférence téléphonique avec les analystes financiers.

Sans entrer dans les détails sur le redressement à opérer dans ce dossier, M. Delpit a prévenu que le contrat continuera à avoir une incidence sur la performance du géant français jusqu’au début du prochain exercice financier, qui débutera le 1er avril prochain.

« Nous avons déjà assemblé 95 % des trains prévus, mais le contrat n’a été payé qu’à 87 % », a illustré M. Delpit, en voulant minimiser l’impact négatif du contrat.

Cette mise à jour d’Alstom est survenue après la fermeture de la Bourse de Paris. Il faudra attendre avant de voir comment réagiront les investisseurs. Mercredi, le titre avait abandonné 1 % pour clôturer à 21,46 euros. Depuis le début de l’année, le recul est de l’ordre de 8,2 %.

La valeur du placement de la CDPQ dans Alstom a fléchi de 44 %, ou 1,8 milliard CAN, depuis le 29 janvier 2021, lorsque l’entreprise française a officiellement mis la main sur Bombardier Transport. Le bas de laine des Québécois, qui détenait environ le tiers de Bombardier Transport, avait converti sa participation dans Alstom en plus d’acheter des actions de la multinationale à un prix de 40,67 euros. L’investissement était estimé à 4,1 milliards CAN.

Mercredi, le bloc d’actions détenu par le gestionnaire de régime de retraite ne valait que 2,3 milliards. Plus de deux ans et demi après le pari de la Caisse dans le numéro deux mondial du matériel roulant, le rendement est loin d’être au rendez-vous pour l’institution.

« Nous suivrons de près la progression des travaux de l’entreprise visant à redresser la situation au cours des prochains mois, affirme la porte-parole de la CDPQ, Kate Monfette. Nous maintenons néanmoins une forte conviction quant à notre investissement à Alstom à long terme et plus largement dans le secteur de la mobilité durable. »

Avec sa participation de 17,2 %, la Caisse est le plus important actionnaire de la multinationale. Cette dernière avait indiqué, en juillet 2021, qu’il lui faudrait jusqu’à trois ans pour intégrer Bombardier Transport, dont certains contrats importants étaient jugés problématiques au chapitre de la rentabilité.

En dépit des mauvaises nouvelles entourant ses flux de trésorerie, Alstom a réitéré ses prévisions en ce qui a trait à la croissance de son chiffre d’affaires pour l’année financière en cours ainsi que ses marges d’exploitation.