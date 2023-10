PME croissance

Il ne manque pas de financement au Québec

Il serait facile de croire que, lorsque les conditions économiques se détériorent, les sources de financement pour les PME puissent se tarir. Et nul doute que le contexte se complexifie avec les hausses de taux d’intérêt, la rupture des chaînes d’approvisionnement et une inflation élevée et difficile à juguler. Survol.