(Montréal) Des questions subsistent quant aux causes de la panne massive sur les lignes du CN qui a retardé des milliers d’utilisateurs des trains de banlieue de la région de Toronto, en Ontario, pendant des heures mardi.

La Presse Canadienne

Dans une déclaration publiée dans la soirée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a déclaré que la raison de la perturbation numérique faisait toujours l’objet d’une enquête.

Ses données n’ayant pas été affectées, le CN affirme que rien n’indique qu’il s’agisse d’une cyberattaque, même si son site web a été mis hors service mardi après-midi.

Le système de contrôle du trafic ferroviaire du CN est resté hors service pendant plusieurs heures à partir de 13 h environ, obligeant les trains de Go Transit – le réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton – à s’arrêter à la gare la plus proche. Pendant ce temps, les navetteurs se pressaient à la gare Union de Toronto à l’heure de pointe dans l’espoir que le système se remette en marche.

L’UP Express, qui relie le centre-ville à l’aéroport Pearson de Toronto, s’est également arrêté. Plus de 30 arrivées et départs de VIA Rail à la gare Union ont aussi été retardés, certains de plus de trois heures.

Le CN s’est excusé pour ce qu’il a appelé un problème de connectivité internet et d’échange de données électroniques, mais a précisé qu’aucun de ses trains de marchandises n’avait subi de retard.

