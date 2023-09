Le banquier devenu vigneron Léon Courville est décédé.

On le savait malade, mais l’annonce de sa mort mardi a créé une onde de choc autant dans le milieu des affaires que dans le monde viticole qu’il avait adopté dans les années 90 avec passion, détermination et même une certaine obstination, car il tenait à faire des vins aux styles classiques en terroir nordique.

Plus que tout, on lui reconnaissait sa gentillesse et sa générosité. Il avait 78 ans.

Léon Courville a d’abord connu une fructueuse carrière dans le milieu des affaires. Il a joint la Banque Nationale en 1984 comme vice-président et chef économiste pour poursuivre son ascension jusqu’à la présidence. Il a siégé au sein de plusieurs conseils d’administration et a également été professeur à HEC Montréal de nombreuses années – institution où il avait lui-même étudié.

Il était d’ailleurs professeur lorsqu’il a acheté une propriété de Lac-Brome, en 1981, sans au départ avoir l’idée de créer un vignoble, bien qu’il était un sérieux amateur de vin.

Les premières vignes ont été plantées en 1999 et le premier millésime était prêt quelques années plus tard, en 2003.

Le Domaine Les Brome est situé dans un endroit magnifique, avec vue sur le lac. C’est un endroit prisé des amateurs d’agrotourisme.

Dès la création de cette entreprise, Léon Courville a travaillé la terre, puis les vignes. Il faisait équipe avec sa conjointe Anne-Marie Lemire, qui siégeait jusqu’à récemment au conseil d’administration du Conseil des vins du Québec.

Le Domaine Les Brome produit une vingtaine de vins. Cette belle variété est en partie l’apanage du vigneron qui voulait constamment essayer de nouvelles choses. Il aimait se lancer dans de nouveaux projets, des défis.

« Je suis un gars de projets. D’ailleurs, je ne peux pas mourir avant l’an 3000 parce que j’ai des projets jusque-là. À peu près. », avait-il confié en entrevue à La Presse, il y a quelques années. La maladie aura décidé autrement.

Le vignoble compte aujourd’hui 100 000 plants de vigne répartis sur 40 acres. Une dizaine de ses cuvées sont disponibles à la SAQ.

Léon Courville laisse dans le deuil sa conjointe et partenaire d’affaire au vignoble, Anne-Marie Lemire, ses enfants, sa famille, sa clientèle qui aimait ses vins, mais aussi une génération de vignerons qui l’ont suivi avec des styles différents, mais sur un chemin qui avait été défriché par les pionniers de la vigne du Québec auxquels Courville s’était joint.

Les détails sur les derniers adieux qui lui seront rendus seront connus dans les prochains jours, mais ses admirateurs et amis n’ont pas tardé à partager leur peine et leurs souvenirs sur les réseaux sociaux.

François Legault est de ceux qui ont offert leurs condoléances. « Léon Courville, un homme brillant et créatif. Mes sympathies à tous ses proches », a témoigné le premier ministre du Québec.