La famille d’un homme de Caroline du Nord qui s’est noyé l’année dernière après être tombé d’un pont effondré en suivant les indications de Google Maps intente un procès à Google pour négligence, affirmant que le fait que la société n’a pas mis à jour ses cartes a directement entraîné sa mort.

Philip Paxson, 47 ans, vendeur de matériel médical, rentrait chez lui après avoir fêté le neuvième anniversaire de sa fille sur le thème du camping à Hickory, en Caroline du Nord, le 30 septembre 2022, par une nuit pluvieuse et sur des routes inconnues, lorsqu’il est sorti d’une chaussée effondrée et s’est noyé dans un ruisseau, selon l’action en justice déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Wake.

Alicia Paxson, sa femme, poursuit également deux entreprises et une personne qui, selon le procès, possédaient le pont effondré ou en contrôlaient l’accès et qui n’avaient ni signalé l’effondrement ni érigé de barrières.

Mme Paxson avait ramené leurs deux filles de la fête dans sa voiture, tandis que son mari était resté tard pour nettoyer et avait pris la route séparément, a-t-elle déclaré dans une interview.

« C’est horrible, ce que notre famille traverse », dit-elle.

Quand elle songe à la facilité avec laquelle cela aurait pu être évité, puisque Google avait été averti que l’itinéraire qu’il suggérait était dangereux, « cela me tue », dit-elle. Mme Paxson dit avoir fouillé l’historique du téléphone de son mari après l’accident et découvert qu’il avait cherché sur Google Maps l’itinéraire à suivre pour rentrer chez lui après la fête.

Un porte-parole de Google, José Castañeda, écrit dans un communiqué que la société, qui appartient à Alphabet, présente ses plus sincères condoléances à la famille Paxson. « Notre objectif est de fournir des informations précises sur les itinéraires dans Google Maps, et nous examinons cette action en justice », a-t-il indiqué.

Pendant des années, Google Maps a indiqué aux conducteurs de traverser le pont, qui s’est effondré en 2013, selon l’action en justice.

En novembre 2020, Google Maps a accusé réception d’une plainte déposée par un habitant de Hickory au sujet de la recommandation d’itinéraire dangereux, mais il a continué à suggérer l’itinéraire, selon le procès.

« Il s’agissait d’un cratère littéralement au milieu d’un quartier résidentiel », dit Robert Zimmerman, avocat de Mme Paxson. « S’il avait été là un jour ou une semaine, ç’aurait été autre chose, mais il est resté là pendant neuf ans. »

Près d’un an après la mort de Philip Paxson, le pont n’a toujours pas été réparé, et Google Maps continue d’indiquer aux automobilistes de le traverser.

Sociétés privées

Google et les autres défendeurs – Hinckley Gauvain LLC, Tarde LLC et James Tarlton, qui, selon les registres de l’État, est propriétaire de Tarde – se verront signifier les documents relatifs à l’action en justice dans les semaines à venir, a indiqué M. Zimmerman. Les sociétés et M. Tarlton n’ont pas pu être joints dans l’immédiat et il n’est pas certain qu’ils soient représentés par un avocat.

M. Zimmerman affirme qu’il n’y avait aucune raison valable pour que les sociétés et M. Tarlton, qui étaient responsables de l’entretien du pont, le laissent dans un état aussi dangereux si longtemps, sans barrières, panneaux d’avertissement ou éclairage autour du pont.

Un porte-parole du département des Transports de Caroline du Nord a déclaré dans un courriel jeudi que « le tronçon de route où cet incident s’est produit appartient à une entité privée » et que le Département « n’est pas habilité à apporter des améliorations à cet endroit ».

L’action en justice affirme que Google Maps et d’autres plateformes de cartographie et de navigation ont la responsabilité de mettre à jour leurs cartes en temps opportun et de corriger les itinéraires une fois qu’ils ont été informés des dangers.

Ce procès soulève une question pour les concepteurs de GPS : qui est responsable lorsque des blessures ou des morts surviennent en raison d’indications erronées ?

La question est devenue particulièrement pertinente pour Google Maps, le service de cartographie le plus populaire aux États-Unis. En 2018, 72 % des utilisateurs de téléphones intelligents ont cherché des indications sur Google Maps, selon Statista, une société d’analyse du marché. L’application la plus populaire suivante était Waze, qui appartient à Google, et qui a été utilisée par 12 % des propriétaires de téléphones intelligents cette année-là.

Les services GPS ont fait l’objet de critiques non seulement parce qu’ils orientent les conducteurs vers des itinéraires dangereux, mais aussi parce qu’ils désorientent les randonneurs. Mountaineering Scotland, une organisation d’escalade, et le John Muir Trust, une organisation caritative qui s’occupe des zones naturelles en Grande-Bretagne, ont averti que Google Maps pouvait diriger les randonneurs vers des sentiers qui les mèneraient sur des falaises et des terrains rocailleux et escarpés.

