(Québec) Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, se dit ouvert à négocier avec le Québec, pour autant qu’on lui « montre l’argent ».

Caroline Plante La Presse Canadienne

« Show us the money ! » a lancé M. Furey en mêlée de presse lundi matin, à son arrivée à la 44e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada qui se tient au Château Frontenac, à Québec.

En février dernier, lors d’une visite officielle à Saint-Jean, le premier ministre du Québec, François Legault, avait dit comprendre « la frustration et la colère » des Terre-Neuviens concernant le contrat d’approvisionnement en électricité de Churchill Falls.

Le contrat sur ce barrage situé au Labrador aurait rapporté plus de 28 milliards au Québec depuis sa signature en 1969, comparativement à seulement 2 milliards à Terre-Neuve-et-Labrador.

M. Legault avait évoqué l’idée d’offrir une indemnisation financière à la province voisine avant la fin de l’entente en 2041, afin de l’inciter à la renouveler.

Lundi, au moment d’accueillir ses homologues au Château Frontenac, M. Legault a laissé entendre qu’une entente avec Terre-Neuve-et-Labrador était névralgique pour le Québec.

« Évidemment, il va falloir, pour atteindre nos objectifs de carboneutralité, construire plus d’énergie renouvelable. Donc, je compte beaucoup sur Andrew Furey pour « upgrader » Churchill Falls, puis pour Gull Island, on a d’excellentes discussions et on est très optimiste de pouvoir avancer là-dessus », a-t-il déclaré.