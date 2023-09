Aventure houleuse en haute mer pour Vincent Chiara

Les océans s’avèrent houleux pour le promoteur immobilier Vincent Chiara, qui a acheté 10 navires-cargos pour 65 millions US en 2017. Son partenaire armateur le poursuit pour 3,9 millions de dollars canadiens et lui reproche de s’être « rempli largement les poches » à ses dépens. Six ans après le début de ce voyage en mer qui devait durer six mois, les problèmes de sécurité et mécaniques des bateaux lui font amèrement regretter son investissement, financé par un prêt de l’homme d’affaires Lino Saputo.