Tous les vendredis à partir de cette semaine, une personne de la communauté des affaires se dévoilera dans notre section. Cette semaine, pour lancer la rubrique, l’investisseur, philanthrope et homme d’affaires Mitch Garber répond à nos questions.

Quelle est votre meilleure et quelle est votre pire habitude ?

Je me lève tôt le matin, vers 5 h 30. Je prends ça très relaxe. Je prends deux heures pour lire mes courriels, les journaux. C’est du temps pour moi avant les réunions, les appels et les rencontres. Ma pire habitude est de ne pas prendre certaines décisions importantes plus tôt. Par exemple, quand je sais qu’une personne n’est pas la bonne pour un poste, j’attends trop longtemps avant de prendre la meilleure décision pour elle, pour moi et pour l’entreprise. J’aurais souvent dû prendre la décision plus tôt que plus tard.

Que faites-vous quand vous avez besoin de trouver une idée ?

La vie, les affaires et le sport ont un élément en commun : entouré par les meilleurs, tu parviens habituellement à obtenir les meilleurs résultats. Il ne faut pas s’isoler seul dans une pièce. J’aime beaucoup le partage de réflexions.

Qui admirez-vous dans le monde des affaires ?

Bill Gates, Warren Buffett et Jeff Bezos. J’admire ces gens qui donnent beaucoup, qui sont reconnaissants de leur position dans la vie, et qui sentent une responsabilité morale et sociale de redistribuer la richesse en partie en raison de leur bonne fortune.

Comment vous débranchez-vous ?

J’ai eu mon premier BlackBerry en 1999. Si je suis coupable d’une chose, c’est que le téléphone n’est jamais à plus de six pouces de mes mains. Je n’écris pas de courriels lorsque je parle à quelqu’un, mais je n’ai jamais activé un message pour dire que je suis à l’extérieur du bureau pour 15 jours sans accès à mes courriels. Je n’ai jamais passé un jour sans répondre. Ce n’est peut-être pas une bonne chose, mais c’est la vérité.

Quel conseil donneriez-vous à la version plus jeune de vous ?

Je lui dirais d’abord qu’il ne croira pas où il parviendra à se rendre dans la vie et dans le monde des affaires. Je n’aurais jamais cru obtenir le succès que j’ai eu. Je lui dirais donc simplement : « Laisse-toi rêver. »

De quelle application ne pouvez-vous plus vous passer sur votre téléphone ?

Probablement Twitter, malheureusement. Parce que je veux prendre des positions sociales qui sont importantes pour moi. Je suis ouvert aux débats, mais sur Twitter, étant donné que je ne suis pas journaliste ou un chroniqueur rémunéré, mes opinions et mes pensées sont pures. Je peux avoir tort. Mais mes réflexions ne servent pas à satisfaire un patron ou un programme ou à obtenir de l’argent. Et 90 % de mes tweets sont rédigés en français même si mes followers sont davantage anglophones.

Quelles activités faites-vous à l’extérieur du travail ?

Je pratique plusieurs sports et j’en fais souvent (hockey, golf, tennis, surf, planche à neige, etc.). Je fais aussi souvent des voyages avec des amis. J’ai une vie sociale très active. Donc beaucoup de soupers, de soirées et de galas pour la philanthropie, notamment. Ces choses-là me détendent beaucoup. Mais je ne me sens pas trop stressé, car je suis très passionné par ce que je fais. Je n’ai donc pas vraiment à me trouver des portes de sortie.

Votre meilleur investissement ?

Playtika (jeux mobiles) demeure le meilleur investissement que je n’ai jamais fait. L’entreprise a été vendue 4,4 milliards en 2016. Je suis par ailleurs un des fondateurs d’une autre entreprise appelée Paysafe (anciennement SureFire). Nous avons fait un grand succès de cette entreprise-là aussi. Côté fierté, c’est par contre lorsque David Bonderman m’a demandé de faire partie du groupe de propriétaires du Kraken de Seattle, dans la Ligue nationale de hockey. Il y a peu de choses qui me procurent autant de plaisir que de faire partie de ce groupe.

Un bon patron, c’est quelqu’un qui…

C’est quelqu’un qui veut que toi, tu réussisses et que tu grandisses. Ce n’est pas une personne qui fait du micromanagement ou qui crie. C’est quelqu’un qui respecte tes idées et te donne l’opportunité de grandir dans une organisation.

La retraite idéale ?

On a deux craintes dans la vie. La santé et les finances. Donc la retraite parfaite est de ne pas avoir de souci financier et être en bonne santé.