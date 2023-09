(Laval) Le bénéfice net d’Alimentation Couche-Tard pour le premier trimestre de son exercice financier a été de 834,1 millions US, en baisse par rapport aux 872,4 millions US enregistrés un an plus tôt.

La Presse Canadienne

L’exploitant de dépanneurs établi à Laval, mais qui publie ses résultats en dollars américains, indique que ses revenus se sont élevés à 15,6 milliards US, en diminution de 16,3 % par rapport à l’année précédente, en partie à cause de la baisse des prix du carburant.

Le total des revenus tirés des marchandises et services pour la période de 12 semaines terminée le 23 juillet s’est chiffré à 4,3 milliards US, en hausse de 5 % par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice par action s’est établi à 85 cents US, soit le même montant qu’il y a un an.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, souligne que les activités canadiennes ont été les plus performantes, tant dans le domaine de l’accommodation que dans celui du carburant.

L’entreprise affirme que son acquisition de plus de 2000 stations-service du géant pétrolier français TotalEnergies SE devrait être conclue avant la fin de 2023.