(Nairobi) Le chef de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a exhorté lundi les États-Unis et la Chine à mettre de côté « leurs tensions » lors de la COP28 prévue en fin d’année, estimant que les « fractures géopolitiques » sont un frein au développement des énergies propres.

Agence France-Presse

« J’espère vraiment que lors de la prochaine COP28, les États-Unis et la Chine, les deux plus grands émetteurs [de gaz à effet de serre], mettront de côté leurs tensions géopolitiques et économiques », a déclaré le président de l’AIE, Fatih Birol, lors d’un entretien à l’AFP en marge du Sommet africain sur le climat dans la capitale kényane Nairobi.

« Quand je regarde l’avenir de l’énergie et du climat, il me semble que le programme le meilleur et le plus optimiste est que [la question de] l’énergie propre soit centrale », a-t-il ajouté, appelant les deux pays à « se rapprocher » pour faire avancer les questions climatiques.

Selon Fatih Birol, le monde avance trop lentement pour atteindre les objectifs de limitation du réchauffement convenus par la communauté internationale à Paris en 2015.

D’une manière générale, les divisions internationales, alimentées notamment par le conflit en Ukraine, « deviennent de plus en plus prononcées », a-t-il estimé.

Ces divisions « jettent un grand doute » sur l’avenir car « la collaboration internationale entre les principaux acteurs deviendra bien plus difficile », a-t-il souligné.

La prochaine conférence de l’ONU sur le climat (COP28), prévue entre fin novembre et début décembre à Dubaï, devrait donner lieu à de vives oppositions sur les questions d’énergie.