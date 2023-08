Développement économique Laval

Déjouer le ralentissement économique

À Laval comme ailleurs au Québec, on commence à sentir le ralentissement économique. Après une croissance record du produit intérieur brut (PIB) dans l’île en 2021 (12,2 %) et en 2022 (10,2 %), Desjardins prévoit qu’elle sera de 2,5 % en 2023, comparativement à 2,1 % pour l’ensemble du Québec. Mais les entreprises les plus proactives mettent en place des stratégies pour déjouer la baisse d’activité.