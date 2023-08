Le panier d’épicerie

Les changements climatiques et nos habitudes alimentaires

Les résultats d’un récent sondage indiquent clairement que les Canadiens deviennent plus conscients des liens entre les changements climatiques et leur alimentation. Les catastrophes naturelles qui frappent régulièrement notre pays font réfléchir, et les préoccupations environnementales influencent davantage nos choix alimentaires.