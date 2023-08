Alors que l’inflation donne des maux de tête à bien des consommateurs à la veille de la rentrée scolaire, dénicher des articles à 1 $ dans les allées de Dollarama est de plus en plus difficile, a constaté La Presse.

Sacs de bonbons, tablettes de chocolat, marqueurs, taille-crayons et nouilles ramen instantanées comptent parmi la trentaine de produits que l’on peut encore acheter avec un huard, selon la recension que nous avons faite en arpentant les allées d’un magasin de l’enseigne à Montréal.

Interrogée sur la proportion d’articles à 1 $ offerts normalement dans les magasins, la porte-parole de l’entreprise, Lyla Radmanovich, a répondu par courriel que cette donnée n’était pas « disponible ». Tous prix confondus, les magasins comptent environ 4600 produits offerts toute l’année, en plus des articles saisonniers.

Lors de notre passage chez Dollarama, certaines allées ne contenaient aucun article à 1 $. Avec les prix qui augmentent sans cesse, de tels articles deviennent visiblement une denrée rare. Un simple verre en plastique ou un sac à cadeau sont maintenant affichés à 1,25 $ ou 1,50 $.

Chose certaine, l’enseigne, qui a fait sa renommée lors de sa création en 1992, comme son nom l’indique, en vendant uniquement des articles à 1 $, offre dans ses magasins et en ligne de moins en moins de produits à ce prix. Et l’an dernier, elle a introduit pour la première fois sur ses rayons des articles à 5 $.

« Nous vendons toujours une part importante de nos articles à 1 $ ou moins, a pour sa part assuré Mme Radmanovich. Notre stratégie de prix multiples vise à maintenir une valeur relative attrayante et à améliorer notre offre globale au sein des catégories de produits existantes. En ce qui a trait aux nouveaux prix fixes, les articles vendus jusqu’à 5 $ ont seulement été introduits l’été passé, et ce, graduellement. À ce stade-ci, nous ne prévoyons pas introduire de nouveaux prix fixes. »

« Si Dollarama était restée avec seulement des produits à 1 $, il n’y aurait pas grand-chose dans ses magasins ou on y trouverait des produits de très faible qualité, souligne Maryse Côté-Hamel, professeure adjointe en sciences de la consommation à l’Université Laval. [Les dirigeants de Dollarama] le disent qu’en augmentant leurs prix, ils peuvent avoir des nouveautés en magasin. »

Dans ce contexte, l’entreprise cessera-t-elle inévitablement de vendre de la marchandise à 1 $ ? « J’aurais tendance à dire que oui, répond Mme Côté-Hamel. Tout continue d’augmenter. Logiquement, un jour, il y a certains produits qu’ils offrent présentement qu’ils ne pourront plus offrir parce que ça ne sera plus rentable pour eux.

« [Je pense] qu’ils vont continuer à augmenter leurs prix à 6 $, puis un jour à 7 $… Dans cinq ou dix ans, pour 1 $, on n’aura absolument plus rien dans aucun commerce. »

Encore une option abordable

Malgré tout, la professeure estime que Dollarama demeure « une option abordable ». « Dollarama a une stratégie de prix qui est quand même intéressante, dans la mesure où ils ne font pas vraiment de rabais. Ils le disent ouvertement. Par exemple, illustre-t-elle, pour la rentrée scolaire, ils disent : “On n’est peut-être pas le meilleur endroit pour les rabais. Sauf que pour tout le reste de l’année, nos articles seront moins chers qu’ailleurs.” »

À quelques jours de la rentrée des classes, un paquet de cinq marqueurs Sharpie ultra-fins coûte 5 $ dans les magasins de l’enseigne jaune et vert. Walmart vend les mêmes crayons à 7,68 $ pour un paquet qui en contient 14.

Lors de la présentation des résultats du premier trimestre clos le 30 avril, Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama, avait déjà annoncé ses couleurs à propos des fournitures scolaires vendues plus cher dans ses magasins que chez certains de ses compétiteurs. « Pour 11 mois et demi, nous sommes plus abordables, avait-il dit au cours d’une conférence avec les analystes. Nous ne réagissons pas aux activités promotionnelles [des autres]. S’ils décident d’avoir d’horribles marges sur un produit d’appel, c’est leur décision d’affaires. Nous avons une stratégie de bas prix tous les jours. »

L’entreprise en bref Fondation : 1992 Chiffre d’affaires (2022) : 5 milliards Nombre d’employés : 25 840 Nombre de magasins : 507 Siège social : Mont-Royal