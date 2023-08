(Toronto) Un rapport de KPMG au Canada indique que les investissements dans les entreprises de technologie financière canadiennes ont plongé au premier semestre de l’année, les évaluations ayant chuté à des niveaux jamais vus depuis le début de la pandémie.

La Presse Canadienne

Selon les données compilées par PitchBook pour KPMG au Canada, les investissements dans les technologies financières au Canada, y compris le capital-risque, le capital-investissement et les activités de fusion et acquisition, ont totalisé 353,7 millions US dans 57 transactions au cours des six premiers mois de 2023.

Le résultat est en baisse par rapport à un total de 1,09 milliard US sur 87 transactions au second semestre 2022 et de 834,1 millions US sur 109 transactions au premier semestre de l’année dernière.

Le rapport indique que le premier semestre 2023 a été l’un des plus faibles pour les valorisations depuis le premier semestre 2020.

Cela correspond aux problèmes auxquels le marché mondial des technologies financières a été confronté au cours du premier semestre de l’année. Selon le dernier rapport semestriel de KPMG international, les investissements sont tombés à 52,4 milliards US répartis sur 2153 opérations, contre 63,2 milliards US répartis sur 2885 opérations au second semestre 2022.

Geoff Rush, associé et chef de file national de l’industrie des services financiers chez KPMG au Canada, affirme que la baisse des investissements s’inscrit dans la poursuite d’une tendance à la baisse amorcée l’an dernier.

« Les investisseurs restent très préoccupés par l’état de l’économie mondiale, les craintes d’une récession, d’une inflation élevée et de taux d’intérêt continuant à peser lourdement sur les valorisations, ce qui les amène à faire une pause et à réfléchir à leurs investissements et stratégies actuels », précise M. Rush dans un communiqué de presse.

« Les préoccupations géopolitiques et la faillite de plusieurs banques au cours des derniers mois influencent également les décisions des investisseurs. »

Le rapport indique qu’au cours du premier trimestre, les investissements dans les technologies financières canadiennes ont totalisé 297,3 millions US pour 30 transactions. Ce chiffre a plus que quintuplé pour atteindre 56,5 millions US répartis sur 27 opérations au deuxième trimestre, marquant l’un des trimestres les plus faibles pour les valorisations des technologies financières canadiennes depuis l’automne 2016.

« Alors que les investissements continueront d’être faibles au second semestre, nous verrons probablement des poches d’activité dans des domaines tels que la blockchain, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique », a affirmé M. Rush.

« Il y a beaucoup de sociétés de services financiers qui s’appuient de manière significative sur la technologie et qui cherchent à adopter davantage de technologies émergentes telles que l’IA générative, ce qui devrait être de bon augure pour l’espace fintech à court et à long terme. »