Après la quasi-totalité de ses résidences pour aînés (RPA), Groupe Sélection s’apprête à perdre ce qui était présenté comme son joyau : le district des brasseurs, situé dans le quartier stratégique du Vieux-Montréal. Sa participation dans l’ancienne brasserie Molson sera rachetée par un de ses partenaires, le Fonds immobilier FTQ.

Ce qu’il faut savoir Groupe Sélection est à l’abri de ses créanciers depuis le 14 novembre. Pour rembourser ses créanciers, l’entreprise liquide des actifs aux enchères. Après des RPA et sa participation dans Espace Montmorency, Sélection se départ du district des brasseurs – l’ancienne brasserie Molson.

Cette étape constitue le plus récent chapitre de la saga du promoteur immobilier et exploitant de RPA déchu, qui est insolvable depuis l’automne dernier. Vendredi, le contrôleur Christian Bourque, de PwC, devrait recommander au juge Michel A. Pinsonneault, qui supervise les procédures qui se déroulent en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), d’avaliser la transaction.

Une fois qu’elle sera conclue, il ne restera qu’une vingtaine d’actifs que l’entreprise dirigée par Réal Bouclin peut espérer récupérer – essentiellement des terrains. La dernière portion des enchères devrait se terminer la semaine prochaine. C’est à ce moment que l’on devrait avoir une meilleure idée de la forme que pourrait prendre la relance de l’entreprise.

« La transaction proposée [du district des brasseurs] sera bénéfique pour les parties LACC [Sélection et ses filiales] ainsi que pour les parties prenantes qui ont intérêt à ce que le projet Molson soit mené à terme », peut-on lire dans le projet d’ordonnance qui sera proposé au magistrat.

On ignore le prix payé par le bras immobilier du Fonds de solidarité FTQ. Le montant n’était pas précisé dans le document. Quatre propositions ont été reçues pour l’intérêt de Sélection dans le district des brasseurs. Deux ont été retenues pour passer à l’étape suivante. L’enchère s’est tenue le 26 juillet dernier.

Les actifs de Sélection toujours aux enchères Treize terrains dans des villes comme Québec, Lévis, Longueuil, Chambly, Gatineau, Rimouski et Chicoutimi.

Trois projets (résidentiel, commercial et RPA) en construction : Mirabel, Saint-Hyacinthe et Ottawa.

Neuf propriétés construites, dont trois à Montréal. Les autres se trouvent à Gaspé, Rimouski, Belœil, Salaberry-de-Valleyfield, Vaudreuil et Victoriaville.

Un gros morceau

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de savoir si M. Bouclin et ses conseillers avaient été en mesure de déposer une offre dans l’espoir de demeurer à bord du projet. L’homme d’affaires n’avait pas commenté la tournure des évènements. Montoni est l’autre partenaire dans l’aventure. Le spécialiste du développement immobilier demeurera aux côtés du Fonds immobilier FTQ.

À maintes reprises depuis le début de la restructuration judiciaire, ces deux organisations avaient exprimé une fin de non-recevoir sur la possibilité de continuer à brasser des affaires avec M. Bouclin. Chose certaine, le responsable de la restructuration voyait les terrains de l’ex-brasserie Molson comme un tremplin pour Sélection.

« Il s’agit d’un projet porteur d’avenir qui pourrait permettre la relance de Sélection […] sous réserve d’une entente avec les partenaires actuels ou de nouveaux partenaires en équité », écrivait M. Bourque, en décembre dernier, dans l’un de ses rapports sur le redressement de l’entreprise québécoise.

L’ensemble du site a le potentiel d’intégrer jusqu’à 6000 logements ainsi que plus de 1 million de pieds carrés (93 000 mètres carrés) de locaux commerciaux et de bureaux. Le projet prévoit également un pôle civique englobant les terrains de la Société d’habitation et de développement économique de Montréal qui seront réservés au logement social ou abordable.

Une répétition

Pour Sélection, c’est la deuxième fois qu’elle se fait écarter d’un projet dans lequel elle collaborait avec Montoni et le Fonds de solidarité FTQ. La tournure des évènements est identique à ce qui s’est produit pour Espace Montmorency, ce complexe multiusage d’une valeur de 450 millions comprenant un hôtel, des commerces, des tours résidentielles ainsi qu’un stationnement souterrain.

Le complexe lavallois est cependant plus près d’être achevé par rapport au réaménagement des terrains de l’ex-brasserie Molson, un projet qui en est à ses balbutiements. Parallèlement, Sélection a également cédé deux portefeuilles de RPA qu’elle détenait conjointement avec la firme américaine Blackstone (11 complexes) et Revera (25 édifices).

Le passage de M. Bourque devrait également permettre de faire le point sur les finances de Sélection. Selon son plus récent rapport, présenté le 19 juin dernier, il devrait rester pas moins de 13,3 millions dans les coffres de Sélection au terme de la semaine qui se terminera le 12 septembre.