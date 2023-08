L’entreprise montréalaise Local Logic, spécialisée en logiciels de gestion de données en immobilier et en urbanisme, recueille 17 millions en fonds de développement auprès d’un groupe de huit firmes d’investissement en capital-risque.

Avec cet apport financier mené par la firme torontoise GroundBreak Ventures et Investissement Québec, Local Logic rehausse à près de 25 millions le montant de capital de développement qu’elle a obtenu en trois tours de financement effectués depuis sa fondation en 2015.

Entre-temps, Local Logic a accompli une première phase de forte croissance.

Sa clientèle directe et facturée compte une centaine d’entreprises et d’organismes impliqués dans la gestion d’actifs immobiliers et l’urbanisme au Canada et aux États-Unis.

Cette clientèle de premier niveau génère ensuite un achalandage rendu à hauteur de 15 millions d’utilisateurs par mois dans les logiciels et les banques de données en immobilier développés par Local Logic.

L’effectif de l’entreprise a aussi beaucoup augmenté au fil des ans. Local Logic emploie une soixantaine de personnes à son siège social de Montréal et en télétravail à partir de Toronto, d’Ottawa et des États-Unis.

Avec ce nouvel apport de 17 millions en capital de développement, Local Logic veut accélérer le développement de nouveaux produits et services en gestion et en analyse de données en immobilier et en urbanisme.

Aussi, Local Logic veut accentuer ses efforts d’expansion de marché aux États-Unis, d’autant que ses systèmes de collecte et de traitement de données en immobilier répertorient déjà quelque 250 millions d’adresses de bâtiments résidentiels ou commerciaux à la grandeur du continent.

PHOTO FOURNIE PAR LOCAL LOGIC Vincent-Charles Hodder, chef de la direction et cofondateur de Local Logic

Même si la moitié environ des utilisateurs de nos systèmes sont d’origine américaine, le marché potentiel en clients directs et facturables aux États-Unis est au moins 10 fois plus grand qu’au Canada. Vincent-Charles Hodder, chef de la direction et cofondateur de Local Logic

La clientèle cible de Local Logic se retrouve dans trois branches du vaste secteur de l’immobilier : les intervenants en commerce immobilier (firmes de courtage), les investisseurs et les promoteurs en immobilier, ainsi que les services d’urbanisme et de gestion foncière des administrations municipales.

Par conséquent, avec ce nouvel appui financier, le chef de la direction et cofondateur de Local Logic envisage une nouvelle poussée de croissance qui pourrait « quadrupler les revenus de l’entreprise d’ici 18 à 24 mois ».

En prime, laisse aussi entendre Vincent-Charles Hodder, Local Logic pourrait accélérer son atteinte du seuil de rentabilité. Il s’agit d’une étape difficile, mais cruciale pour la viabilité et la valorisation d’une entreprise innovante du point de vue de ses bailleurs de fonds.

« Nous sommes très contents d’avoir complété cette autre ronde de financement avec un tel groupe d’investisseurs », indique le cofondateur de Local Logic.

« On se retrouve à la bonne place au bon moment, avec la bonne équipe et des ressources techniques et financières à notre disposition pour aller chercher des opportunités d’affaires au Canada et aux États-Unis. »