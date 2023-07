Le conflit de longue date a vu des travailleurs quitter le travail dans plus de 30 terminaux portuaires et autres sites pendant 13 jours au début de juillet, gelant le mouvement de milliards de dollars de marchandises dans certains des ports les plus achalandés du Canada.

(Vancouver) Le syndicat qui représente environ 7400 travailleurs dans le conflit portuaire de la Colombie-Britannique a été averti par le Conseil canadien des relations industrielles que changer d’avis sur une nouvelle entente pendant la ratification serait une « pratique de travail déloyale ».

Chuck Chiang La Presse Canadienne

L’ordonnance du conseil, rendue dimanche, indique également que le syndicat devra tenir un vote de ratification sur l’accord au plus tard vendredi.

L’International Longshore and Warehouse Union Canada (syndicat) et la BC Maritime Employers Association (employeur) ont annoncé une percée tard dans la nuit dimanche, affirmant dans une déclaration commune qu’ils avaient conclu un nouvel accord négocié et qu’ils le recommanderaient à leurs membres.

La déclaration commune indique que le nouvel accord de principe a été conclu avec l’aide du conseil des relations industrielles.

L’ordonnance du conseil des relations industrielles, publiée en ligne, stipule également que le syndicat ne doit pas s’engager dans une activité de grève et que les employeurs ne doivent pas procéder à un lock-out tant que les résultats de la ratification ne seront pas connus.

Il ordonne également aux deux parties de ne pas parler aux médias.

L’intervention d’Ottawa souhaitée

Le conflit de longue date a vu des travailleurs quitter le travail dans plus de 30 terminaux portuaires et autres sites pendant 13 jours au début de juillet, gelant le mouvement de milliards de dollars de marchandises dans certains des ports les plus achalandés du Canada.

L’avertissement de dimanche à la direction du syndicat intervient après qu’un précédent contrat proposé a été soutenu par les négociateurs syndicaux, puis rejeté par les dirigeants avant de changer de cap et de le recommander aux membres, qui l’ont coulé lors d’un vote complet la semaine dernière.

Après que cet accord a été rejeté par les membres du syndicat, le ministre du Travail Seamus O’Regan avait annoncé samedi qu’il chargeait le conseil des relations industrielles de déterminer si une fin négociée du conflit était encore possible, et sinon, d’imposer un accord ou un arbitrage définitif exécutoire.

La pression avait augmenté pour une intervention fédérale si un accord n’aboutissait pas.

Plusieurs instances, dont la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, le Conseil canadien des affaires et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, ont toutes exhorté le gouvernement fédéral à légiférer pour mettre fin au conflit s’il se poursuivait.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit confiant de la fin du conflit de travail avec la nouvelle entente et souhaite que le tout se déroule sans l’intervention de son gouvernement.

« On continue de croire profondément que les meilleurs accords ont toujours lieu à la table de négociation, a-t-il déclaré en mêlée de presse. On s’assure que les négociations continuent, car on sait à quel point un arrêt de travail a un impact sur l’économie du pays, sur les fermiers, les manufacturiers, les exportateurs et les importateurs. »

Le premier ministre en a profité pour décocher une flèche à l’endroit de ses opposants du Parti conservateur, après avoir reçu une lettre de son chef Pierre Poilievre qui s’inquiétait du conflit de travail et lui demandait de limoger le ministre O’Reagan.

« Pierre Poilievre n’a aucune crédibilité en matière de conflits de travail, a soutenu M. Trudeau. Rappelons-nous que Pierre Poilievre a été un acteur clé dans un gouvernement qui était connu pour ses positions antisyndicales. »

« Par contre, il n’a pas hésité à être aux côtés des manifestants du “convoi de la liberté” et même à les encourager », a avancé M. Trudeau.

« Notre gouvernement est sérieux et responsable, et nous allons continuer à faire le nécessaire pour nous assurer que l’économie va bien. »