Yvon Charest Ex-président et chef de la direction d’Industrielle Alliance

Alors que nous sommes dans l’inconnu quant à ce à quoi le marché de l’emploi ressemblera à moyen et à long terme, il semble difficile d’établir sur quoi se concentrer pour se développer personnellement. À mon avis, la façon la plus sûre de rester pertinent dans le monde professionnel est de consacrer son temps au développement d’autrui.

Plutôt que de jouer aux dés en se spécialisant dans un domaine d’expertise pointu, je vous suggère d’apprendre à recruter et surtout développer les gens qui décideront de devenir experts.

PHOTO MATHIEU BÉLANGER, ARCHIVES LA PRESSE Yvon Charest, ex-président et chef de la direction d’Industrielle Alliance

La capacité de développer le talent, de le transformer en performance, de provoquer le dialogue et de maintenir la loyauté sera toujours pertinente. Elle vous permettra d’être constamment entouré de gens solides dans la stratégie et les opérations qui vous aideront à naviguer dans la volatilité, la complexité et l’ambiguïté.

Pourquoi se contenter de deux bras quand on peut bénéficier de l’effet de levier des gens qui nous entourent ?

Avant d’embarquer dans cette aventure, il faut cependant savoir que le leadership ne nous appartient pas. En fait, les employés peuvent être attirés par vous pour deux raisons. D’abord pour ce que vous faites pour l’organisation en résolvant des problèmes, en donnant une direction et en travaillant avec énergie. Les employés peuvent aussi être attirés par ce que vous faites pour eux en vous investissant dans leur développement, en faisant ressortir le meilleur de chacun, en allumant leur moteur d’action, le tout avec respect et transparence.

Régler des problèmes est certainement utile pour l’organisation et permet d’être remarqué par la haute direction, mais développer des gens vous donne trois avantages indéniables.

Le premier avantage est que ça vous oblige à être meilleur, comme l’a démontré Abraham Lincoln, qui s’est entouré d’une équipe du tonnerre, voire de rivaux, quand il a accédé à la présidence des États-Unis.

Être entouré de têtes fortes amène votre jeu à un niveau plus élevé. Vous apprenez comment arbitrer plein de bonnes idées et choisir la meilleure. Vous apprenez nécessairement à gérer des conversations difficiles, à provoquer le dialogue, à absorber la pression, à développer votre capacité de persuasion et à maintenir l’harmonie.

Le deuxième avantage, et non négligeable en 2023, permet de rendre vos subalternes loyaux envers vous. Ils vont vous suivre parce que vous avez fait une différence dans leur vie professionnelle.

Le troisième avantage est que la compétence et la taille de l’équipe que vous développez avec le temps vont contribuer à assurer votre succès à long terme.

Malheureusement, le développement de talents est trop rarement une activité prioritaire dans les organisations. Bien que les dirigeants soient convaincus de la pertinence de miser sur les employés, les urgences et les activités avec lesquelles ils sont plus à l’aise ont tendance à prendre le dessus.

Il faut donc vous assurer de bien comprendre ce qui est valorisé dans votre organisation et d’incorporer cette dimension dans votre plan de développement.

Si vous êtes submergé par le nombre de conseils, dont ceux ci-dessus, et qu’il vous est difficile de faire des choix, je vous invite à répondre à la question que Caroline Housieaux, professeure à l’Université Laval, a posée lors de la première édition de l’Académie Centraide à Québec le 1er juin dernier : aimez-vous votre vie telle que vous la menez ? Et si non, quelles actions allez-vous faire ?