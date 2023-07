La retraite est perçue de bien des façons. Alors que certains l’entrevoient, par exemple, comme une récompense pour leur travail accompli et se sentent libérés, d’autres la perçoivent comme une perte de repères ou d’identité et se sentent anxieux.

Cette semaine, je souhaite m’adresser à plusieurs lecteurs qui ont l’impression d’être forcés de prendre une retraite hâtive ou, à l’inverse, de devoir rester plus longtemps en raison du manque de main-d’œuvre.

La retraite est perçue de bien des façons. Alors que certains l’entrevoient, par exemple, comme une récompense pour leur travail accompli et se sentent libérés, d’autres la perçoivent comme une perte de repères ou d’identité et se sentent anxieux. Ces différences de perception peuvent créer des tensions en milieu de travail lorsque la retraite est abordée.

Tout en passant en revue les bases d’une retraite bien planifiée, j’aimerais vous proposer quelques solutions pour bien orchestrer votre fin de carrière avec votre gestionnaire.

S’appuyer sur un plan réfléchi

Bien vous préparer et établir un plan clair vous aideront à contrecarrer l’anxiété liée à la retraite. Peu importe votre âge, prenez le temps de passer en revue les offres d’épargne de retraite et d’avantages sociaux de votre employeur. Cela est d’autant plus important si vous sentez de la pression de votre employeur en lien avec votre départ.

Votre régime de retraite

Si votre employeur vous offre de participer à un régime de retraite, informez-vous sur la nature de ce dernier. Le type de régime de retraite doit d’ailleurs être considéré judicieusement aux fins de la planification de votre retraite. Certains régimes ont des dispositions particulières dans l’éventualité où vous décidez de prendre votre retraite avant ou après l’âge normal de la retraite. Il est très utile de prendre connaissance de ces dispositions et de savoir dans quelle mesure elles influeront sur votre planification de retraite.

Votre conseiller financier saura vous renseigner sur les tenants et aboutissants d’une retraite hâtive ou tardive en fonction de votre situation. S’ils sont à votre disposition, des outils de planification financière pour la retraite peuvent faciliter votre préparation et vous aider à déterminer le moment opportun pour prendre votre retraite. Peu importe le mode de planification choisi, il est important de vous y prendre d’avance afin de bien évaluer vos options en fonction de vos finances et préférences personnelles.

Vos avantages sociaux

Une planification de retraite complète prend en compte l’offre d’avantages sociaux de votre employeur. Renseignez-vous si votre régime d’assurance offre certaines couvertures ou dispositions pour les retraités. Établissez quel type de couverture s’appliquerait dans le cas d’une retraite partielle (travail à temps partiel) et une fois retraité. N’oubliez pas les couvertures qui sont disponibles par l’entremise des régimes publics et privés (individuels), que ce soit pour complémenter les couvertures offertes ou pour pallier la perte de celles-ci.

Ne nous le cachons pas, les régimes de retraite et les offres d’avantages sociaux peuvent être compliqués. En plus de la documentation et des séances d’information, n’hésitez pas à demander de l’aide et à consulter les ressources mises à votre disposition, telles que :

le service des ressources humaines ;

vos fournisseurs de services ;

votre programme d’aide aux employés (PAE) ;

un conseiller financier.

Ayez la conversation avec votre gestionnaire

À l’approche de votre date de retraite choisie, discutez avec votre gestionnaire afin que votre départ n’apparaisse pas comme une surprise, surtout si vous sentez que votre retraite ne semble pas être « sur son radar ». Présentez vos plans clairement pour qu’ensemble, vous puissiez préparer votre départ.

Comme gestionnaire…

La culture d’entreprise et l’éducation ont de forts impacts sur la manière dont les gens perçoivent la retraite. En effet, vous souhaitez non seulement que vos employés soient prêts pour la retraite et en comprennent les différentes implications, mais aussi qu’ils l’envisagent d’une manière positive. Il est important d’organiser des séances d’information pour expliquer votre régime de retraite. Avoir des employés bien informés et préparés vous simplifiera la vie et accentuera l’appréciation de votre régime de retraite. Contribuez à créer une culture au sein de laquelle la retraite est perçue de manière positive et nécessaire. Sachez d’ailleurs que plusieurs fournisseurs peuvent vous accompagner dans l’organisation de séances éducatives.

En contexte de pénurie de main-d’œuvre

Lorsqu’il devient nécessaire de retenir vos employés expérimentés ou si vous désirez recruter parmi les retraités, songez à explorer ces avenues :

1. Concevoir des horaires de travail adaptés à la réalité des retraités en offrant par exemple un horaire plus flexible.

2. Prévoir des rôles à leur mesure : des responsabilités et des tâches leur permettant de mettre en œuvre leur expérience.

3. Concevoir des mesures de rétention (bonis, reconnaissance, etc.). Basez-vous sur la criticité de départ (la perte de l’employé créerait-elle un fardeau important pour l’équipe ou mettrait-elle à risque la réussite de projets ?).

On pense souvent à la retraite dans une perspective économique, et cette conception financière de la retraite est nécessaire, car conserver son niveau de vie avec seulement son capital financier demande de solides économies. Cependant, il faut prendre garde à ce que l’aspect financier de la retraite n’éclipse pas l’aspect humain de cette étape de vie. Prenez le temps d’écouter le plan de votre employé pour bien comprendre ses besoins et planifier son départ de manière collaborative.