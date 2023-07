La CDPQ fait partie d’un groupe dans lequel on retrouve la firme d’ingénierie québécoise SNC-Lavalin, Systra Canada et Keolis Canada. D’autres compagnies établies au Québec, comme WSP Global et CIMA+, font partie de consortiums concurrents.

Après le Réseau express métropolitain (REM), la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) lorgne le train à grande fréquence (TGF) qui doit relier Québec et Toronto. Le bas de laine des Québécois fait partie d’un consortium retenu pour soumissionner sur ce projet qui intégrera vraisemblablement des éléments de haute vitesse.

Trois groupes ont été retenus par le gouvernement Trudeau. Les noms ont été dévoilés jeudi à la gare Centrale de Montréal par les ministres fédéraux Omar Alghabra (Transports) et Pablo Rodriguez (Services publics).

« Ce sera aux consortiums à proposer leur vision », a affirmé M. Alghabra.

Doté de voies ferroviaires réservées aux trains de passagers pouvant circuler jusqu’à 200 km/h, le TGF doit relier des villes comme Québec, Montréal et Toronto. La Caisse avait publiquement manifesté son intérêt à l’endroit de ce chantier l’hiver dernier.

Pour le REM, le gestionnaire de régimes de retraite est propriétaire du réseau, en plus d’en être le maître d’œuvre et d’avoir participé au montage financier. Reste à voir quel rôle l’institution jouera dans son consortium.

Bon nombre questions entourent le TGF. On ignore toujours combien le projet coûtera. La fourchette de 6 à 12 milliards préalablement offerte par M. Alghabra ne tient plus et ce dernier ne veut plus s’adonner au jeu des prévisions.

En conférence de presse, M. Rodriguez a comparé le TGF à un projet « quatre à fois cinq plus grand » que le REM. Le réseau de train électrique coûtera au bas mot 7 milliards. Interrogés à savoir si cela signifiait que la facture du train à grande fréquence oscillerait donc aux alentours de 30 milliards, les deux ministres ont refusé d’offrir plus de détails.

Au moment de donner le coup d’envoi aux demandes de qualification, le gouvernement Trudeau avait ajusté son discours. Des indicateurs préalablement diffusés, comme la vitesse de pointe de 200 km/h et un temps de trajet d’environ 4 h 10 entre Montréal et Toronto, sont désormais des points de départ.

Ottawa croit qu’il est possible de faire mieux. Les consortiums seront invités à présenter un scénario de « référence » et une option plus « ambitieuse » dans laquelle il sera possible d’identifier des tronçons où la vitesse des trains sera supérieure à 200 km/h.

« Cela va dépendre de ce que les consortiums ont à proposer », a dit M. Rodriguez.

Les trois groupes auront jusqu’à l’été prochain pour déposer leurs offres.