Après avoir été décrétés illégaux par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), les piquets de grève ont disparu, mercredi, au port de Vancouver. Les débardeurs prévoient reprendre le travail de façon temporaire, d’ici à ce que les 72 heures de préavis de grève soient écoulées. Un possible retour à la case départ qui n’a rien pour rassurer le gouvernement Trudeau, qui étudie ses options – y compris le dépôt d’une loi spéciale que réclame le milieu des affaires.

Un verdict rendu mercredi matin par le CCRI est à l’origine de la dissolution momentanée de la ligne de piquetage au port de Vancouver, le plus important au pays. Le tribunal a conclu que la grève contrevenait au Code canadien du travail, car le syndicat n’a pas donné de préavis de 72 heures.

« Cette grève est illégale », s’est rapidement empressé d’écrire le ministre du Travail, Seamus O’Regan, dans un tweet coiffant des captures d’écran de la décision du CCRI, que l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique, l’employeur, avait interpellé.

Le tribunal quasi judiciaire sommait les débardeurs de mettre fin à leurs activités de grève, et il ordonnait au Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada de révoquer sa déclaration d’autorisation de grève.

Les lignes de piquetage ont été démantelées à la lumière de ce verdict. Les travailleurs reprendront temporairement le collier jeudi à 1 h du matin, jeudi, heure du Pacifique, et le syndicat a émis un nouveau préavis de grève de 72 heures.

Ce n’est peut-être donc que partie remise, au grand dam d’un gouvernement dont la patience s’étiole.

En conférence de presse au port d’Argentia, du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a dit avoir été « déçu » de constater, la veille, un retour des piquets de grève. Il a également déploré le fait que l’entente de principe n’ait pas été soumise au vote des quelque 7400 travailleurs.

Puis, ceci : « Je suis à bout de patience […] Nous avons la responsabilité d’agir pour protéger les intérêts et l’économie du Canada », a-t-il lâché en marge d’une annonce de financement. Le gouvernement, a ajouté le ministre, « étudie quelles sont les options ».

Celle du dépôt d’une loi spéciale de retour au travail n’est pas écartée par le gouvernement.

Le NPD et le Bloc contre une loi spéciale

On sait d’ores et déjà le Nouveau Parti démocratique (NPD), partenaire de danse des libéraux à la Chambre des communes, ne soutient pas l’idée d’une loi spéciale, pas plus que le Bloc québécois.

« Nous avons toujours été clairs avec les libéraux sur le fait que nous allions nous opposer à une loi de retour au travail. Les néo-démocrates vont toujours défendre les travailleuses et travailleurs qui revendiquent leurs droits et se battent pour un meilleur avenir », a déclaré le chef néo-démocrate Jagmeet Singh.

Au Bloc québécois, le porte-parole Julien Coulombe-Bonnafous a signalé que la formation était « en faveur d’un règlement négocié », mentionnant que jamais le Bloc québécois n’a voté en faveur d’un projet de loi de retour au travail.

Quant au chef conservateur Pierre Poilievre, il n’a pas précisé à quelle enseigne il logeait, préférant mettre au défi le premier ministre Justin Trudeau d’annoncer « un plan pour mettre fin à cette grève dans les prochaines 24 heures », car « on ne peut pas payer le prix » de l’arrêt de travail.

Le Parlement devra être rappelé en cas de présentation d’une loi spéciale.

Étonnement

Dans le milieu des affaires, la tournure des évènements laisse un goût amer. La première interruption de 13 jours avait déjà eu des répercussions de « plusieurs millions » chez Olymel, qui a accumulé environ 3 millions de kilos de produits frais – comme des filets et des longes de porc – dans ses congélateurs.

« Dans une semaine, on va s’approcher à 5 millions de kilos, laisse tomber le premier vice-président du transformateur de viandes Paul Beauchamp, dans un entretien téléphonique. Si la grève avait cessé ce matin, on en aurait eu jusqu’en septembre [pour écouler les stocks]. Ce sont des sommes appréciables qui dorment sur les quais et nos entrepôts. »

L’Asie est un marché important pour Olymel. Chaque semaine, c’est environ 1,5 million de kilos de produits frais qui sortent de ses usines québécoises et de Red Deer (Alberta) à destination à destination de pays comme le Japon et la Corée du Sud.

Ces cargaisons sont expédiées depuis le port de Vancouver, essentiellement.

Du côté des représentants d’associations patronales, on réclame maintenant ouvertement une loi spéciale. Selon Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), Ottawa a tout fait pour accompagner le syndicat et l’employeur pendant le premier débrayage.

« Je ne vois pas quelle solution il reste, dit-elle. On souhaitait une entente négociée, mais il y a une limite à laisser les entreprises être pénalisées. On ne s’attendait pas à ce qui s’est passé. »

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a aussi plaidé pour une loi spéciale afin de dénouer l’impasse. MEQ, qui représente quelque 1100 compagnies manufacturières dans la province, estime que « cinq à six jours » sont nécessaires pour « absorber les retards générés » par chaque jour de grève. Au moins 65 jours seront donc nécessaires pour tourner la page sur les 13 premiers jours de débrayage.

Après avoir mené un sondage auprès de ses membres, l’association dit que plus d’un répondant sur deux (55 %) affirme avoir déjà écopé de la paralysie au port de Vancouver. De plus, 33 % s’attendent à bientôt être affectés.

Chez les analystes financiers, le conflit de travail au port de Vancouver n’inquiète pas à court terme. Par contre, certains, comme Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, se demandent si la réputation du Canada risque écoper. Si c’est le cas, l’impact irait au-delà des entreprises exportatrices ou qui attendent des marchandises de l’étranger.

« L’incertitude liée à la main-d’œuvre pourrait amener les expéditeurs à réévaluer leurs options, particulièrement à destination du Midwest, où Vancouver et Prince Rupert sont en concurrence directe avec les ports de la côte ouest américaine », écrit M. Spracklin.

Si ce scénario devait se concrétiser, les deux grands chemins de fer au pays, le Canadien National et le Canadien Pacifique Kansas City, risquent d’écoper. Environ 40 % des wagons déplacés par le CN transitent par les deux ports canadiens situés dans l’Ouest. Pour son concurent, on parle d’environ 20 %.

L’histoire jusqu’ici 28 juin : Un préavis de grève est brandi par le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada. Le contrat de travail est échu depuis mars dernier.

1 er juillet : Un débrayage commence dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont celui de Vancouver, le plus important au pays. Plus de 7400 débardeurs désertent les quais.

juillet : Un débrayage commence dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont celui de Vancouver, le plus important au pays. Plus de 7400 débardeurs désertent les quais. 13 Juillet : Une entente de principe survient entre le syndicat et l’employeur.

18 juillet : L’accord est rejeté et les grévistes retournent sur les lignes de piquetage.