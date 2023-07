Les piquets de grève qui ont fait leur réapparition au port de Vancouver contreviennent au Code canadien du travail, a tranché mercredi matin le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) – de quoi fournir des munitions au gouvernement Trudeau, dont la patience s’étiole.

« Cette grève est illégale », a résumé le ministre du Travail, Seamus O’Regan, dans un tweet coiffant le verdict du CCRI. Celui-ci est basé sur le fait que le syndicat n’a pas donné de préavis de 72 heures avant de mener son action de grève.

L’option d’une loi spéciale de retour au travail n’est pas écartée par le gouvernement.

Le retour des piquets de grève a contrarié le ministre O’Regan et son collègue aux Transports, Omar Alghabra, comme en témoigne le communiqué conjoint qu’ils ont publié mardi soir.

« Nous avons été patients. Nous avons respecté le processus de négociation collective. Mais nous avons besoin que nos ports opèrent », ont-ils tranché dans cette déclaration.

« Les travailleurs et les employeurs du Canada ne peuvent pas faire face à de nouvelles perturbations de l’ampleur de celles que nous avons connues la semaine dernière. C’est pourquoi nous étudions différentes options possibles », ont-ils fait valoir.

On sait d’ores et déjà le Nouveau Parti démocratique (NPD), partenaire de danse des libéraux à la Chambre des communes, ne soutient pas l’idée d’une loi spéciale, pas plus que le Bloc québécois. Mardi soir, le député néo-démocrate Taylor Bachrach a exhorté le gouvernement Trudeau à « appuyer le processus de négociation collective plutôt que de recourir au genre de loi de retour au travail que les gouvernements libéraux et conservateurs ont beaucoup trop souvent imposé ». Au Bloc québécois, mercredi, le porte-parole Coulombe-Bonnafous a signalé que la formation était « en faveur d’un règlement négocié », mentionnant que jamais le Bloc québécois n’a voté en faveur d’un projet de loi de retour au travail.

Le Parti conservateur n’avait pas encore précisé sa position au moment de publier ces lignes, mercredi midi.

Étonnement

Dans le milieu des affaires, la tournure des évènements laisse un goût amer. La première interruption de 13 jours avait déjà eu des répercussions de « plusieurs millions » chez Olymel, qui a accumulé environ 3 millions de kilos de produits frais – comme des filets et des longes de porc – dans ses congélateurs.

« Dans une semaine, on va s’approcher à 5 millions de kilos, laisse tomber le premier vice-président du transformateur de viandes Paul Beauchamp, dans un entretien téléphonique. Si la grève avait cessé ce matin, on en aurait eu jusqu’en septembre (pour écouler les stocks). Ce sont des sommes appréciables qui dorment sur les quais et nos entrepôts. »

L’Asie est un marché important pour Olymel. Chaque semaine, c’est environ 1,5 million de kilos de produits frais qui sortent de ses usines québécoises et de Red Deer (Alberta) à destination à destination de pays comme le Japon et la Corée du Sud.

Ces cargaisons sont expédiées depuis le port de Vancouver, essentiellement.

Du côté des représentants d’associations patronales, on réclame maintenant ouvertement une loi spéciale. Selon Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), Ottawa a tout fait pour accompagner le syndicat et l’employeur pendant le premier débrayage.

« Je ne vois pas quelle solution il reste, dit-elle. On souhaitait une entente négociée, mais il y a une limite à laisser les entreprises être pénalisées. On ne s’attendait pas à ce qui s’est passé. »

MEQ, qui représente quelque 1100 compagnies manufacturières dans la province, estime que « cinq à six jours » sont nécessaires pour « absorber les retards générés » par chaque jour de grève. Au moins 65 jours seront donc nécessaires pour tourner la page sur les 13 premiers jours de débrayage.

Après avoir mené un sondage auprès de ses membres, l’association affirme que plus d’un répondant sur deux (55 %) affirme avoir déjà écopé de la paralysie au port de Vancouver. De plus, 33 % s’attendent à bientôt être affectés.

L’histoire jusqu’ici : 28 juin : Un préavis de grève est brandi par le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada. Le contrat de travail est échu depuis mars dernier.

1 er juillet : Un débrayage commence dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont celui de Vancouver, le plus important au pays. Plus de 7400 débardeurs désertent les quais.

juillet : Un débrayage commence dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont celui de Vancouver, le plus important au pays. Plus de 7400 débardeurs désertent les quais. 13 Juillet : Une entente de principe survient entre le syndicat et l’employeur.

18 juillet : L’accord est rejeté et les grévistes retournent sur les lignes de piquetage.