Un an après avoir fait perdre 200 millions à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l’ex-patron de la cryptobanque Celsius Network Alex Mashinsky est accusé de fraude et de manipulation par la Securities and Exchange Commission (SEC). La plainte du gendarme boursier américain montre à quel point le bas de laine des Québécois a été manipulé par cet entrepreneur.

Selon l’agence américaine Bloomberg, le fondateur de Celsius aurait été arrêté à New York. La Presse n’avait pas été en mesure de confirmer l’information au moment d’écrire ces lignes, jeudi.

L’investissement de la CDPQ dans la cryptobanque, qui s’est placée à l’abri de ses créanciers il y a maintenant un an, avait été annoncé en grande pompe, en octobre 2021, dans le cadre d’une ronde de financement de 400 millions US.

D’après la plainte de la SEC, quelques mois plus tard, des employés qualifiaient l’entreprise de « navire en train de couler ». Selon un autre salarié, il n’y « avait pas d’espoir » et le modèle d’affaires de Celsius était « fondamentalement brisé ».

« Le 21 mai 2022, un cadre de Celsius reconnaissait, dans un message interne : “nous n’avons aucun service rentable”, peut-on lire dans le document d’une cinquantaine de pages.

Celsius Network a été éclaboussée à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Des agences gouvernementales américaines ont déjà comparé son modèle à un stratagème de Ponzi – qui consiste à utiliser les sommes d’un investisseur pour verser de faux rendements à d’autres investisseurs ou ceux qui désirent récupérer leur argent.

La CDPQ a déjà fait son mea culpa dans ce dossier en assurant qu’elle n’allait plus investir dans le secteur des monnaies virtuelles. La débâcle de Celsius Network soulève cependant des questions sur les vérifications au préalable menées par l’institution québécoise avant d’investir dans cette plateforme.